Offerte crociere Costa, Msc e Grimaldi con sconti del 50% e non solo

L’industria dei viaggi in mare va sempre meglio. Sono sempre più le persone, infatti, che cercano offerte di crociere (ad esempio con Msc, Grimaldi e Msc) per le loro vacanze. Il motivo? Prima di tutto la comodità perché una crociera può rivelarsi un metodo intelligente per visitare più luoghi fermandosi in diversi porti in modo da non fare e disfare le valigie.

Anche il fattore organizzativo è importante e proprio per questo si opta sempre più per le crociere. Con esse, infatti, si ha quello che serve in un solo click: non si deve quindi pensare al cibo, all’alloggio o al volo.

In più tante crociere offrono la formula “All Inclusive” grazie alla quale si può risparmiare molto dato che i pasti e molte volte le bevande illimitate sono incluse nel prezzo. Inoltre esse danno la possibilità di fare attività sportive e concedersi un po’ di relax fruendo delle piscine.

Detto ciò, ecco le migliori offerte proposte da Msc, Costa e Grimaldi.

Grimaldi Lines

Tra le migliori offerte crociere di Grimaldi Lines ci sono quelle per la Sardegna con tariffe speciali che sono valide tutto l’anno. In più a esse si aggiungono delle offerte super convenienti a tempo limitato che si devono quindi cogliere al volo. Ci sono inoltre delle promozioni mirate a specifiche tipologie di passeggeri come i bambini e gli over 60. A questi ultimi, ad esempio, si applica uno sconto speciale del 20% al ticket (con diritti fissi e servizi a bordo esclusi) se è presente almeno un passeggero che ha più di 60 anni. Questa tariffa si applica alle linee da/per Sardegna, per la Grecia da/per Brindisi nonché per Sicilia e Spagna.

La promozione, però, non è valida per giugno, luglio e agosto ma solo dal 1° settembre al 31 dicembre 2023.

I bambini fino a 3 anni, poi, viaggiano sempre gratis sulle navi Grimaldi mentre quelli dai 3 ai 12 anni non compiuti hanno diritto a uno sconto del 50% sul passaggio nave per tutte quante le linee. Tale offerta si applica per le linee da/per Sardegna, Spagna, Sicilia, Grecia (da Brindisi) e Tunisia.

Msc e Costa

Oltre a Grimaldi Lines, anche Msc e Costa offrono offerte sulle crociere. Partiamo dalla prima che propone la promozione Special. Con essa si può viaggiare nel Mediterraneo per 7 notti il 13 ottobre a partire da 581 euro a persona, prezzo comprensivo di quota di servizio alberghiero e assicurazione. Si parte da Urbino verso Venezia, Kotor, Mykonos, Santorini e poi di nuovo Urbino (Ancona). Per tutte le crociere Msc si ha diritto alla pensione completa (ristorante/buffet), agli spettacoli anche live, al kids club per i bambini da 1 a 7 anni e alla fruizione della piscina e della palestra.

Costa propone invece l’estate All Inclusive se si prenota entro il 12 giugno. Ecco un esempio di tariffa Best Seller: prezzo totale per due ospiti 2138 invece di 2398 euro. La partenza è il 9 giugno da Bari verso Marghera, Katakolon/Olimpia, Mykonos, Santorini e di nuovo Bari. La durata è di 8 giorni e questa promo prevede pensione completa, bevande illimitate, tasse portuali e quote di servizio incluse.

