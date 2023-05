Costa e Msc Crociere: offerte last minute, sconto del 30% e giro del mondo in 116 notti

Esplorare diverse destinazioni, ottenere un buon rapporto qualità-prezzo e avere la possibilità di fruire di vari comfort come palestre, piscine e aeree lounge: ecco alcuni dei motivi per i quali sempre più persone scelgono di prenotare crociere anche con Costa e Msc.

Inoltre si opta per un viaggio di questo genere per socializzare e incontrare nuove persone. Una crociera, infatti, offre l’occasione di incontrare persone che provengono da tutto il mondo e socializzare con gli altri passeggeri durante i viaggi o le attività di gruppo.

Così, non solo si creano dei momenti di condivisione e di interazione, ma si fanno nuove amicizie.

Quali sono allora le offerte ad hoc del momento proposte da Costa e Msc Crociere e come funziona il giro del mondo in 116 notti?

Le offerte

Sia Costa che Msc propongono tante offerte per viaggi non solo nel Mediterraneo. Partiamo da quelle Last Minute di Costa tra le quali c’è quella di 8 giorni nel Mediterraneo dal 3 al 10 giugno. Il prezzo parte da 499 euro a persona per cui per due si pagano 998 euro. Le quote di servizio obbligatorio non sono incluse nel prezzo, parliamo di 11 euro a notte. Si parte con la Costa Smeralda da Savona verso Marsiglia, Barcellona, Ibiza, Palermo, Civitavecchia per poi tornare a Savona.

Tale offerta si può pagare anche in tre rate da 332,67 euro con Klarna.

C’è poi la crociera nel Mediterraneo di otto giorni con la Costa Pacifica dal 3 al 10 giugno che parte da 499 euro a persona. Per due il costo è di 998 euro invece di 1598 euro. Anche per questa crociera è possibile pagare in 3 rate con Klarna da 332,67 euro ognuna. L’itinerario è il seguente: da Taranto verso Catania, La Valletta, Mykonos, Santorini e poi di nuovo Taranto.

Le altre promozioni

Quelle appena comunicate sono alcune delle promozioni last minute proposte da Costa. Con Msc Crociere si potrà fruire invece della promozione “Ricarica d’estate” grazie alla quale si avrà lo sconto fino al 30% sulla prossima crociera. Tra queste, segnaliamo la promozione di 7 notti nel Mediterraneo a partire da 651 euro a persona, prezzo complessivo di quota servizio alberghiero e assicurazione con partenza il 1° giugno. Inclusa in questa, come in tutte le altre crociere, ci sono la pensione completa, gli spettacoli teatrali e musicali, il kids club e la possibilità di utilizzare palestra e piscina. Come detto, si parte il 1° giugno con la Msc Magnifica da Livorno verso Valencia, Tarragona, Toulon, Genova, Civitavecchia e di nuovo Livorno.

C’è poi la crociera che parte da Bari il 1° luglio il cui costo è di 681 euro a persona, quote obbligatorie comprese. La partenza con la Msc Opera è da Bari verso Monfalcone, Cefalonia, Heraklion, Santorini e poi di nuovo Bari.

Costa e Msc Crociere: offerte last minute, sconto del 30% e giro del mondo in 116 notti

Abbiamo visto che con Costa e Msc Crociere è possibile prenotare vacanze a partire da 499 euro a persona nel Mediterraneo. La prima offre infatti promozioni last minute mentre la seconda sconti fino al 30. La Msc, poi, propone già per il 2025 la possibilità di prenotare una crociera in giro per il mondo.

Il viaggio dura 116 notti e si può partire sia da Civitavecchia che da Genova. Il prezzo della prima è a partire da 17390 euro a persona mentre quello da Portofino è da 16890 euro. Il bello è che con questa crociera si potranno visitare fino a cinquanta destinazioni in ventuno paesi.

Come direbbe Catherine Pulsifer “la vita è come una crociera, goditi ogni giorno e non preoccuparti troppo delle tempeste“.

[email protected]