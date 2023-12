Offerte last minute Costa e Msc Crociere: i viaggi partono da 274 euro a persona

Il viaggio in crociera ha da sempre affascinato l’immaginario collettivo. Il motivo è che vengono promesse delle avventure oceaniche, la visita a destinazioni esotiche nonché una vasta gamma di servizi di lusso. Spesso, però, il desiderio di salpare verso l’orizzonte marino si scontra con la realtà economica. È qui che entrano in gioco le offerte, in particolare quelle proposte da Costa e Msc crociere che possono rendere il sogno di un’avventura in mare più accessibile a un pubblico più ampio.

Sempre più persone scelgono poi questa soluzione di viaggio perché offre un’esperienza completa. A differenza dei viaggi in aereo o in treno, infatti, non è solo un mezzo per raggiungere una destinazione ma è una destinazione. Si ha infatti la possibilità di esplorare diverse località, di godere di servizi a bordo di prima classe e di svegliarsi ogni giorno in una nuova destinazione. Ciò per molti, quindi, risulta essere un’esperienza unica e coinvolgente.

Ecco come risparmiare

Risparmiare in crociera si può e un modo è quello di cogliere al volo le offerte last minute proposte da Msc e Costa Crociere. Partiamo da quelle lanciate dalla prima. L’11 e il 18 gennaio 2024, si potrà partire da Abu Dhabi e raggiungere Dubai con la Msc Opera a partire da 274 euro a persona. Il viaggio durerà 3 giorni e da Abu Dhabi ci si recherà verso Sin Bani Yas Is per poi arrivare a Dubai. Il prezzo indicato è comprensivo di quota di servizio alberghiero obbligatoria e dell’assicurazione.

Dall’Italia, invece, le offerte partono da un prezzo più alto. C’è però quello a partire da 472 euro di 7 notti con la Msc Fantasia. A tale cifra si può partire il 10 o il 17 gennaio 2024 da Napoli Pompei verso Palma de Maiorca, Barcellona, Marsiglia, Genova, La Spezia per poi tornare di nuovo a Napoli Pompei. Il prezzo è per adulto ed è comprensivo delle tasse aeroportuali mentre la tipologia di cabina è quella interna.

A partire da 522 euro a persona, invece, per 7 notti con la Msc Seaworld si può scegliere il viaggio nel Mediterraneo da Genova Portofino. L’itinerario è il seguente: da Genova verso Civitavecchia, Palermo, La Valletta, Barcellona, Marsiglia e Genova. La data è il 7 gennaio prossimo in quanto per le altre soluzioni il costo è maggiore. Nel prezzo, ricordiamo, sono incluse le spese obbligatorie.

Le offerte last minute sono proposte non solo da Msc ma anche da Costa crociere. Da Savona, ad esempio, si potrà viaggiare per 8 giorni nel Mediterraneo a partire da 399 euro a persona (798 euro per due ospiti). La quota di servizio obbligatoria non è inclusa nel prezzo ed è di 11 euro a notte ad adulto mentre i bambini sopra i 4 anni pagano 5, 5 euro a notte. Per i più piccoli, invece, la quota è gratuita. La partenza a tale cifra, però, è il 16 dicembre da Savona verso Marsiglia, Barcellona, Palma, Palermo, Civitavecchia/Roma per poi tornare a Savona.

Segnaliamo, poi, un viaggio di 8 giorni da Palermo con la Costa Smeralda dal 4 gennaio. Il prezzo parte sempre da 399 euro a persona (798 euro per due) al quale aggiungere le quote obbligatorie su enunciate. L’itinerario è il seguente: da Palermo verso Civitavecchia/Roma, Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma e Palermo.

Chiudiamo con il viaggio di 8 giorni in partenza il 5 gennaio 2024 da Roma/Civitavecchia verso Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma, Palermo per poi tornare a Civitavecchia. Il costo parte sempre da 399 euro a persona (totale per due 798 euro) più spese obbligatorie. Tutte e tre le tipologie di viaggio possono essere pagate anche in 3 rate con Klama senza interessi.

Occhio, quindi, alle offerte proposte da Costa e Msc3. Con Costa i prezzi per un viaggio di 8 giorni partono da 399 euro a persona mentre con Msc crociere da 472 euro a persona con partenza dall’Italia.