I prodotti di IKEA sono molto popolari per diverse ragioni che vanno oltre la loro funzionalità. Il marchio, infatti, è molto noto per il suo design moderno e funzionale che spesso si ispira alle ultime tendenze del design di interni. Gli articoli in vendita, invece, sono pensati per essere accessibili al grande pubblico e adattarsi a una varietà di stili e spazi. Un altro punto di forza dello store Ikea è che offre prodotti a prezzi accessibili. La filosofia è infatti quella di rendere il design di qualità alla portata di tutti e questo è particolarmente attraente per chi cerca soluzioni di arredamento convenienti.

Per ottobre, poi, l’azienda ha lanciatodenominate al “nuovo prezzo più basso”. Si tratta di sconti sui prodotti più amati che si aggiungono a quelli mensili per i soci Ikea Family.

Prezzi bassi sui prodotti più amati

Non solo trimestre anti inflazione Lidl, Coop, Carrefour, anche Ikea propone delle offerte a prezzi super scontanti su tanti prodotti.

Tra questi c’è l’amatissima poltrona con impiallacciatura di betulla/Hillared beige a marchio Poang. Il nuovo prezzo è di 119 euro invece di 149 euro.

Segnaliamo, poi, il piumino 4 stagioni delle misure di 240×220 centimetri SMÅSPORRE al prezzo di 59,95 euro invece di 69,95 euro. E ancora, il mobile bianco Eket bianco (35x25x35 cm) a 15 euro invece di 20 euro e il contenitore con coperchio, trasparente delle misure 57x39x28 cm/45 l Samla a 8,95 euro invece di 9,95 euro.

Nella lista figurano inoltre il copripiumino con 2 federe, grigio (240×220/50×80 cm) Blavinda al prezzo di 49,95 euro invece di 59,95 euro e la combinazione di mobili, bianco/grigio (99x44x94 cm) Trofast a 90 euro invece di 100 euro.

Offerte IKEA ‘nuovo prezzo più basso’ sui prodotti più amati a ottobre 2023

Le offerte Ikea riguardano anche prodotti indispensabili che sono stati divisi in quelli a meno di 2-4 e 10 euro. Vediamone qualcuno.

C’è, ad esempio, il contenitore per alimenti, trasparente/blu Pruta ( 70 ml) che costa 0,50 euro (per 3), il portariviste Tjabba (2 pezzi) a 0,75 euro e la candela profumata con vetro 12 ore Adlad a 0,75 euro.

A meno di 4 euro, invece, troviamo il portaoggetti multiuso da appendere a marchio Palyche a 3,95 euro, la vaschetta in silicone di 27 centimetri Peppring a 3,95 euro e il contenitore con coperchio 17×10 centimetri Glis a 3,95 euro (3 pezzi).

Volendo spendere meno di 10 euro, infine, c’è il portaoggetti a scomparti, grigio Trofast (42x30x5 cm) al prezzo di 4 euro, il porta posate Stodja (51×50 centimetri) a 4,50 euro e il guanto da forno a 4,50 euro.

Non dimentichiamo poi le offerte Ikea Family riservate a chi ha tale carta che è gratuita. Tra queste c’è il tavolino bianco, 90×55 cm Lack a 29,95 euro invece di 40 euro o la sedia da gaming, grigio/rosso Styrspel al prezzo di 199 euro invece di 249 euro grazie allo sconto del 20%. Con uno sconto del 33%, invece, troviamo la lampada da tavolo Tvarhland di colore nero/bambù al costo di 12 euro invece di 18 euro mentre con uno sconto del 41% c’è il piatto da portata, grigio scuro, 29 centimetri Ombonad a 9,95 euro invece di 17 euro.

Riassumendo..

1. Non solo offerte anti inflazione dei supermercati, ci sono anche quelle Ikea

2. A ottobre ha lanciato la nuova promozione ‘nuovo prezzo più basso’ sui prodotti preferiti

3. Inoltre proseguono le offerte per i possessori della carta Family.

