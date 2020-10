Offerte Grimaldi Lines ottobre 2020: superbonus e senior

Questo non è un momento facile per le compagnie di navigazione ma tutte cercano di attrarre potenziali clienti con delle super offerte. Dopo avervi parlato di quelle last minute di Msc Crociere, oggi vogliamo approfondire quelle Grimaldi Lines come il superbonus e le offerte senior.

Offerte Grimaldi Lines: il super bonus

Sulla pagina ufficiale della Grimaldi Lines tra le offerte del momento compare quella chiamata Superbonus. Trattasi dello sconto del 100% sull’auto o la moto al seguito per chi viaggia da o per la Spagna in cabina. Questo sia per l’andata che per il ritorno. Si evince che lo sconto sarà su un numero limitato di auto di categoria fino a 5 metri di lunghezza e 1,90 metri di altezza e variabile in base al riempimento della nave e alla data di partenza.

Come detto, poi, la tariffa sarà valida solo per le crociere per la Spagna per viaggi prenotati contestualmente nel caso di andata e ritorno. Le tratte saranno Civitavecchia-Barcellona, Savona-Barcellona, Porto Torres-Barcellona e viceversa.

La tariffa inoltre sarà valida soltanto per i viaggi con sistemazione in cabina ad uso esclusivo mentre per le tratte di giorno anche per le altre sistemazioni. Per applicarla non si dovrà fare nulla in quanto verrà inserita in automatico al livello tariffario Special quando si effettuerà l’acquisto.

Grimaldi Lines ricorda poi che la tariffa Super Bonus non si potrà rimborsare. Si potrà però modificare ma ad alcune condizioni. Inoltre le tariffe speciali saranno soggetti a disponibilità limitata e potranno anche subire delle variazioni.

Offerte senior Grimaldi Lines

Grimaldi Lines tra le offerte ha lanciato anche quella per gli over 60. Trattasi di uno sconto del 20% sui traghetti per la Sicilia, Sardegna, Grecia e Spagna per chi prenoterà entro il 31 maggio 2021 e partirà entro questa data.

Lo sconto sarà applicabile sul passaggio nave, sui veicoli a seguito ma anche sui supplementi sistemazione. Non si applicherà invece ai diritti fissi, ai servizi a bordo come il pasto e all’assicurazione per l’annullamento del viaggio.

Per acquistare quest’offerta al momento della prenotazione online si dovrà inserire il codice “SENIOR” nel campo del codice sconto. Grimaldi comunica poi che tale offerta non si potrà cumulare con altre speciali attive al momento della prenotazione e con le tariffe o le convenzioni per residenti o nativi. I biglietti, infine, non saranno rimborsabili ma si potranno modificare in base alle vigenti condizioni.

