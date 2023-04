Offerte Costa e Msc crociere: promo flash e Last Minute a partire da 318 euro x2

Desiderate una vacanza comoda e allo stesso tempo divertente per grandi e piccini? Scegliere delle crociere, come con Costa o Msc, potrebbe rivelarsi una valida soluzione. Vi chiedete il perché? È presto detto: sulle navi si trovano numerose installazioni e tante attività di intrattenimento. Per i più piccoli una vacanza di questo tipo, poi, rappresenterebbe una grossa novità: si ritroverebbero, infatti, in mezzo al mare per giorni. Non si annoierebbero però mai a differenza di quanto potrebbe accadere durante un viaggio tradizionale. A loro disposizione, infatti, ci saranno animatori, sale giochi, spettacoli ma anche tanto teatro.

Al contrario di quanto si crede, poi, i prezzi sono abbordabili. Tutto dipende dalle rotte che si cercano e dal tipo di cabina. Sfruttando le offerte messe a disposizione da Msc Crociere e Costa, di sicuro il risparmio sarà assicurato. In un unico prezzo saranno infatti compresi i pasti, la cabina e gli spostamenti.

Promo Flash e Last Minute

È possibile risparmiare grazie all’offerta promo Flash di Msc Crociere e Last Minute di Costa Crociere.

Partiamo dalla prima, con la Msc Opera si potrà navigare nel Mediterraneo a partire da. Questa cifra comprende la quota di servizio alberghiero obbligatoria e l’assicurazione (84 più 39 euro). Tale prezzo per adulto comprende anche le tasse aeroportuali mentre la tipologia di cabina è quella interna. Inclusa nel prezzo totale, poi, c’è la pensione completa disponibile al buffet/ristorante principale e gli spettacoli teatrali. Inoltre 5 Kids Club, piscine, strutture sportive all’aperto, palestra e la quota di assicurazione viaggio/medica obbligatoria. Quest’ultima è calcolata prima della conferma dell’acquisto in base al tipo di cabina scelta e all’esperienza selezionata.

Detto ciò, la promo Flash di Msc Crociere ha come porto di partenza quello di Genova (7 maggio per sette notti) e l’itinerario è il seguente: si va verso Napoli, Heraklion, Santorini, Bari per poi arrivare a Monfalcone (Venezia).

A partire da 655 euro a persona in partenza l’8 o il 26 maggio (quota servizio e assicurazione compresi) c’è la crociera di nove notti nel Mediterraneo con partenza da Bari con la Msc Splendida. Il percorso è il seguente: da Bari verso Trieste, Katakolon, Pireo, Kusadasi (Turchia), Istanbul, Corfù e poi di nuovo Bari.

Le altre offerte

Non solo Msc anche Costa propone ottimi promozioni per crociere nel Mediterraneo. Con la Costa Fascinosa, ad esempio, c’è l’offerta last minute che parte da 318 euro per due invece di 438 euro. Non è inclusa nel prezzo, però, la quota di servizio obbligatoria che è di 11 euro (adulti) a notte. La partenza è da Savona il 9 maggio e l’itinerario è il seguente: si naviga verso Barcellona, Marsiglia per poi tornare a Savona. Il viaggio dura in tutto quattro giorni.

Salendo di prezzo, c’è l’offerta di 8 giorni nel Mediterraneo a partire da 998 euro per due invece di 1318 euro. Vanno aggiunti anche gli 11 euro a notte di quota di servizio obbligatoria. La partenza è il 3 maggio e l’itinerario il seguente: da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari e poi di nuovo Napoli.

