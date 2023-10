Si cercano già offerte di crociere Costa e Msc per il Natale 2023. Molti, infatti, stanno considerando tale opzione di viaggio per fuggire dal freddo verso un clima più caldo e tropicale e poi perché desiderano vacanze senza stress. Organizzare il Natale, infatti, può essere stressante perché ci sono da preparare il pranzo, la cena e i regali. Optare per una crociera, invece, può essere un modo per evitare lo stress organizzativo e godersi le tanto agognate vacanze natalizie senza doversi preoccupare di cucinare o decorare. In più, molte compagnie offrono programmi speciali e decorazioni a tema natalizio a bordo delle proprie navi. Ciò crea un’atmosfera festiva e offre opportunità per partecipare a eventi speciali.

Detto ciò, ecco dunque le offerte del momento.

Il Natale è vicino

Oltre alla mini crociere Costa e Msc, ci sono molte offerte anche per festeggiare il Natale a bordo. Con la prima compagnia di navigazione, ad esempio, è possibile prenotare un viaggio di 8 giorni nel Mediterraneo con la Costa Deliziosa. Si parte da Trieste verso Spalato, Corfù, Argostoli /Cefalonia, Creta per poi raggiungere Istanbul. Il prezzo a persona parte da 1069 euro (2.138 euro per due) mentre con volo opzionale da 1789 euro (3.578 euro per due) con le quote di servizio obbligatorie che sono incluse nel prezzo.

Il volo opzionale si riferisce a quello in partenza da Milano Malpensa e può variare: si può però selezionare quello più vicino alla propria dimora nei passaggi di prenotazione.

Per quanto concerne la partenza: si viaggia dal 23 al 30 dicembre. Costa Crociere comunica inoltre che i prezzi indicati si riferiscono alla tariffa All Inclusive che è quella che offre la pensione completa con colazione, pranzo, cena e snack.

Offerte Costa e Msc crociere da cogliere al volo per il Natale 2023

Il cliente può scegliere cosa e quanto mangiare tutti i giorni e a ogni ora. In più, inclusi nel prezzo, ci sono gli spettacoli e il divertimento e il pacchetto “My Drinks”. Quest’ultimo offre bibite fresche, vino, birra, cappuccino, caffè e liquori.

Non solo con Costa anche con Msc crociere ci sono offerte da cogliere al volo per Natale 2023. Tra le migliori promozioni c’è quella di 11 notti nel Mediterraneo con la Msc Sinfonia in partenza il 15 dicembre. Il prezzo parte da 987 euro a persona comprensivi di quota servizio alberghiero obbligatoria, di assicurazione e di cabina interna. Per quanto riguarda l’itinerario, si parte da Genova Portofino verso Civitavecchia (Roma), Messina, Rondi (Lindos), Limassol (Cipro), Haifa (Gerusalemme), Heraklion (Creta) per poi tornare a Genova Portofino.

In merito ai servizi inclusi nella crociera c’è la pensione completa (ma non comprende il pacchetto bevande) che è disponibile al buffet e al ristorante principale. C’è inoltre la possibilità di fruire degli spettacoli teatrali e della musica dal vivo, del Kids Club da 1 a 7 anni nonché della palestra e della piscina.

Riassumendo….

1. Per godere al meglio delle vacanze natalizie si cercano offerte con Costa e Msc Crociere

2. Costa propone un viaggio di 8 giorni nel Mediterraneo a partire da 1069 euro a persona

3. Msc, invece, propone un viaggio di 11 notti, sempre nel Mediterraneo, a partire da 987 euro.

[email protected]