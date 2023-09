Le mini crociere, come quelle di Costa ed Msc, sono sempre più apprezzate perché offrono un’esperienza di viaggio completa e piacevole in un formato più breve e accessibile. Queste brevi fughe possono essere un modo ideale per rilassarsi, esplorare nuove destinazioni e creare ricordi indimenticabili.

Piacciono molto anche perché sono meno costose delle crociere tradizionali e per questo sono accessibili a un pubblico più ampio. Sono particolarmente attraenti, poi, per chi desidera una pausa veloce o per chiunque vuole assaggiare l’esperienza di una crociera senza impegnarsi per un lungo periodo. Quali sono allora le offerte top del momento?

La convenienza

Non solo offerte di fine estate con la formula del tutto compreso a partire da 379 euro, Costa ed Msc propongono anche mini crociere. Partiamo dalle proposte offerte da quest’ultima compagnia di navigazione. C’è ad esempio quella di 4 notti che parte dal prezzo totale (comprensivo di quota servizio alberghiero obbligatoria e assicurazione) di 266 euro a persona. Tale costo è per adulto, comprensivo di tasse portuali e la tipologia di cabina è quella interna. La partenza è il 24 settembre con la Msc Sinfonia mentre l’itinerario è il seguente: da Venezia Marghera verso Brindisi, Mikonos per poi arrivare al Pireo (Atene).

Inoltre c’è quella di 5 notti con la Msc Poesia con prezzo totale a persona che parte (con cabina interna) da 428 euro a persona. L’itinerario è però diverso: si parte, infatti, da Genova Portofino verso Kusadasi (Turchia) per poi raggiungere Istanbul. La data di partenza, infine, è il 25 settembre.

In più, ce n’è una di una notte nel Mediterraneo che parte dal prezzo di 179 euro comprensivo di quote obbligatorie. La nave è la Msc Seashore, la data di partenza è il 28 settembre mentre il porto di imbarco è Valencia mentre quello di arrivo Marsiglia (Provenza).

Mini crociere Costa e Msc: promo all inclusive da 129 euro a persona

Oltre che con Msc, esistono molte mini crociere anche con Costa. Tra le più convenienti c’è quella di 2 giorni con la Costa Diadema che parte da 129 euro a persona con le quote di servizio obbligatorie incluse nel prezzo. Si parte da Marsiglia il 4 novembre e si arriva il 5 novembre a Savona per cui si potrà fare shopping nelle antiche boutique o sorseggiare il Pastis all’aperto per poi godere del mare a perdita d’occhio.

Parte, invece, da 149 euro a persona (quote incluse) la crociera con la Costa Diadema in partenza da Valencia il 3 novembre verso Marsiglia e Savona. Tale offerta è pagabile anche in tre rate da 99,33 euro senza interessi con Klarna. Per dilazionare le rate nel croso del tempo si dovrà completare la prenotazione, andare sul checkout, scegliere il viaggio e inserire i dati della carta di debito/credito o della prepagata. Il primo pagamento avverrà il primo giorno della prenotazione mentre il resto in automatico ogni trenta giorni fino all’estinzione completa del debito. Il tutto, come detto, senza pagare alcun interesse.

