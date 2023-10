I conti deposito sono sempre più apprezzati perché riflettono le esigenze finanziarie e le preferenze individuali degli investitori.

Inoltre, l’altro punto di forza del momento sono le offerte lanciate da tante banche. Grazie a esse i tassi di interesse sono decisamente più alti rispetto al passato.

Un altro importante motivo per il quale questi prodotti sono molto apprezzati è che sono considerati investimenti sicuri. I depositi fino a 100 mila euro a depositante, infatti, sono garantiti dal Fidt che è il Fondo Tutela dei Depositi.

In più, un altro punto di forza è che offrono un tasso di interesse che varia a seconda si scelga un deposito vincolato o uno libero. Anche se i rendimenti offerti (al momento stellari rispetto al passato) sui conti deposito tendono ad essere inferiori rispetto ad altri investimenti, la stabilità del rendimento è attraente soprattutto per coloro che preferiscono evitare rischi significativi.

Detto ciò, ecco le nuove offerte di banca ING e IBL di ottobre 2023 con rendimenti mai visti nel passato.

Banca ING

Tra i conti deposito dai rendimenti interessanti, oltre a Cherry Bank, Tiwst e Smart Bank, solo per citare alcune banche, ci sono anche i nuovi proposti da ING.

La nuova offerta lanciata sarà valida fino al 31 dicembre e grazie a essa il tasso offerto (lordo) arriverà fino al 4% per dodici mesi senza vincoli (fino a 100 mila euro). Tale promozione, però, non sarà per tutti ma solo per i nuovi clienti o per i già clienti che non hanno ancora attivato il conto Arancio.

C’’è poi un’altra grande offerta per chi ha già il conto Arancio. Le somme depositate entro il 30 novembre del 2023 potranno beneficiare del 4% per dodici mesi nel periodo compreso tra il primo dicembre e il 30 novembre 2024 (fino a 100 mila euro).

In più, il tasso base del conto Arancio passerà dallo 0,50% all’1% e non è finita.

Per ogni investimento in fondi comuni (uguale almeno a 20 mila euro e fino a 50 mila euro mediante servizio di consulenza remota MoyMoneyCoach di ING, poi, si otterrà per una somma uguale all’importo investito il 4,75% per dodici mesi sul Deposito Arancio.

Banca ING aggiunge che le caratteristiche del conto Arancio resteranno le stesse: i soldi saranno sempre disponibili e si potranno utilizzare in ogni momento senza rinunciare agli interessi già maturati. Per coloro che vorranno investire sfruttando le opportunità che i mercati offrono, quindi, tale conto diverrà ancora più vantaggioso.

Oltre a banca ING anche la IBL ha alzato i tassi dei conti deposito vincolati sulle scadenze a partire dai 6 mesi. Più nel dettaglio, a chi ha attivato un vincolo dal 1° ottobre 2023 verrà riconosciuto un rendimento annuo lordo del 4% per scadenze da 6 a 36 mesi e del 3,30% per quelle a 3 mesi.

In contemporanea la banca ha lanciato anche una promozione per i nuovi clienti che aprono il conto remunerato Controcorrente. A costoro per i primi dodici mesi, infatti, verrà riconosciuto un tasso lordo del 3,30% sulla liquidità sempre disponibile senza alcun vincolo e con canone gratuito il primo anno. Quest’ultimo, poi, si potrà scontare fino a zero. Con esso, infine, si avrà anche la carta di debito internazionale inclusa.

Ecco i tassi precisi del Time Deposit Ibl validi dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 salvo esaurimento del plafond: vincolo a 36 -24-18-12 e 6 mesi, tasso lordo 4% mentre vincolo a 3 mesi, tasso lordo al 3,30%.

Riassumendo…

1. I tassi di interesse dei conti deposito sono sempre più competitivi

2. Negli ultimi giorni è arrivato l’aggiornamento del conto Arancio ING con rendimento che arriva al 4% (lordo) ma senza vincolo

3. Il rendimento di banca IBL arriva anch’esso al 4% (lordo).

