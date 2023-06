Offerta Enel Fibra con uno spot in stile Ready Player One da urlo

È davvero spettacolare il nuovo spot dedicato all’offerta Enel Fibra. La multinazionale dell’energia ha lanciato la nuova promo con una pubblicità che emula gli scenari fantastici e super caotici di Ready Player One, il noto film di Steven Spielberg uscito nelle sale nel 2018. Ma cosa propone l’offerta? Scopriamolo insieme.

Uno spot spettacolare

Un mega crossover che coinvolge tutti i personaggi più famosi della Warner Bros, anticipando quello che da lì a poco sarebbe stato ribattezzato come metaverso. Era questo il concetto di Ready Player One, pellicola spettacolare basata sul romanzo distopico di Ernest Cilne. Ma cosa c’entra tutto questo con la nuova offerta Enel fibra? Assolutamente nulla, se non per la pubblicità che attinge a piene mani da quell’immaginario per mostrare tutta la potenza della nuova tecnologia adottata dal colosso. Il video è firmato da Saatchi & Saatchi (Publicis Groupe) e mostra un giovane comodamente adagiato sul divano mentre ascolta musica. Nel frattempo una serie di immagini (probabilmente frutto della sua fantasia) si alternano a lui e ci mostrano un gigantesco robot simile ai Trasformers che si muove grazie all’energia datagli dai pannelli solari.

Si susseguono poi altre scene che mostrano tanti giovani correre nel verde, poi un grasse scimmie digitale fatto di mega pixel (in stile Minecraft), mentre una nonnina svolazza su una mongolfiera alimentata sempre da pannelli solari. Sono solo alcuni dei personaggi che corrono e saltano in questo breve spot della durata di un minuto e che sembra voler citare un po’ tutti i grandi successi pop dell’attuale immaginario collettivo. La nuova campagna promozionale è partita il 10 giugno, ma lo spot per l’offerta Enel Fibra è stato caricato sulla pagina ufficiale YouTube del colosso solo ieri.

Offerta Enel Fibra, cosa propone?

Al momento davvero blande le Visual, poco più di 1000. Ma si aspetta che crescano vertiginosamente nei prossimi giorni, quando il video sarà spinto anche dalle tv. La regia del video è affidata a Sebastian Strasser.

Ma veniamo finalmente al nocciolo della questione, ossia la promozione che l’azienda vuole riservare ai suoi nuovi clienti. Le caratteristiche ci dicono che la tecnologia adottata è la Fiber To The Home (FTTH). Con modem Wi Fi 6 consente una navigazione ad alta velocità fino a 1 Gigabit/s in download e 300 Mbit/s in upload senza costi di attivazione. L’offerta è rivolta a tutti, ma coloro che sono già clienti Enel avranno un occhio di riguardo. Vediamo infatti nel dettaglio quali sono i costi per attivare la promozione. Per chi è già cliente l’attivazione di Enel Fibra costerà 22,90 euro al mese per un anno, dopodiché il prezzo sarà di 24,90 euro al mese. Per coloro che invece non hanno ancora una fornitura Enel, il costo di internet sarà di 24,90 euro al mese per 12 mesi, poi passerà a 26,90 euro. A tal proposito segnaliamo anche l’offerta di internet proposta da PostePay.

L’azienda ha inoltre rilasciato una nota nella quale si evince l’obiettivo principale, quello di portare i suoi clienti verso soluzioni sempre più tecnologiche e innovative. E questo lo spot in stile Ready Player One rende indubbiamente benissimo l’idea. Ecco uno stralcio della nota rilasciata:

“L’obiettivo è di semplificare la vita dei propri clienti, aggiungendo la possibilità di avere una connessione in fibra alla fornitura di energia, accelerando lungo la strada della transizione energetica attraverso l’elettrificazione dei consumi e delle altre soluzioni innovative”.

Insomma, se siete interessati all’offerta Enel Fibra, e siete già clienti della compagnia, potrete usufruire di un trattamento speciale. Si tratta sicuramente di un ottimo modo per invitare la clientela ad attivare anche altre utenze proposte dalla società.

Riassumendo…