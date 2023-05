Fibra Postepay, sottoscrivi l’offerta e vinci una Smart TV 43” The Frame Samsung

Vi piacerebbe vincere una Smart Tv di 43 pollici The Frame Samsung? Ebbene, questo desiderio si potrà trasformare in realtà sottoscrivendo l’offerta in Fibra Postepay.

Oggi non si potrebbe fare a meno di questa tipologia di connessione perché grazie a essa si può navigare in internet ancora più velocemente. È possibile, inoltre, visionare serie tv, video, film o ascoltare la musica in streaming senza ritardi o buffering.

In più grazie alla velocità e alla banda elevata, si può anche godere di contenuti multimediali ad alta definizione e fruire ovviamente di quelli di piattaforme di streaming come Spotify o Netflix.

Non dimentichiamoci dei giocatori online che necessitano di una connessione potente per giocare. Inoltre la fibra supporta un numero crescente di dispositivi connessi nella smart home e nell’internet delle cose.

Quale offerta scegliere?

Esistono due offerte Fibra Postepay che se scelte fino al 25 giugno daranno la possibilità di vincere una Smart TV Samsung. C’è la Ultraveloce Start che costa 23,90 euro al mese invece di 27,90 euro (per attivazioni fino al 30 settembre 2023).

Con tale promozione si avrà la fibra fino a 1 Gigabit al secondo e il modem wifi in comodato d’uso gratuito. Inoltre l’attivazione, la consegna e l’installazione in promozione costerà 39 euro invece di 99 euro.

L’altra promozione si chiama PosteCasa Ultraveloce e costa 26,90 euro al mese invece di 30,90 euro. A differenza dell’altra offerta indicata, con essa si ha una chiavetta Usb con gigabyte illimitati da utilizzare in Italia. La connessione 4G si potrà attivare subito online e poi si potrà collegare la chiavetta autoinstallante al modem cosicché si potrà iniziare a navigare senza limiti anche prima dell’installazione della fibra.

Invece, l’attivazione, la consegna e l’installazione costano 49 euro invece di 99 euro.

Aggiungendo 5 euro a entrambe le offerte, si potrà anche avere la possibilità di chiamare da casa senza limiti. Questo verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Più nel dettaglio, sul sito ufficiale di Poste Italiane si legge che tale offerta con il servizio Voce prevede un nuovo telefono in comodato d’uso gratuito. Con esso si avrà la segreteria telefonica, la possibilità di visionare il numero di chi chiama e l’avviso di chiamata inclusi.

Si potrà infine scegliere se mantenere l’attuale numero o attivare una nuova linea telefonica.

Fibra Postepay, sottoscrivi l’offerta e vinci una Smart TV 43” The Frame Samsung

Fino al 25 giugno, chi sottoscriverà una nuova offerta fibra o la PosteCasa Ultraveloce o quella Ultraveloce Start presso gli uffici postali, online o al telefono potrà vincere un tvcolor Samsung. Quest’ultimo sarà con matte display (che elimina i riflessi luminosi) e avrà l’opzione di impostazione “Art Mode”. L’estrazione del premio (2 a settimana) ci sarà entro il 15 settembre prossimo.

Per partecipare al concorso, i destinatari dovranno avere intestata, alla data di estrazione premi, una delle due offerte indicate (sottoscritte entro il periodo di validità) ed attivate entro il 31 luglio 2023. Chi vincerà riceverà la comunicazione di vincita nella bacheca personale del sito ufficiale di Poste al quale si potrà ovviamente accedere loggandosi. Ogni vincitore, poi, dovrà fornire la conferma di accettazione del premio, infine, compilando il modulo che sarà disponibile nell’informativa di vincita. Quest’ultimo, infine, si dovrà spedire compilato entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita, pena la decadenza del premio.

Riassumendo…..

1. Se si attiverà la FibraPostepay entro il 25 giugno si potrà partecipare al concorso per vincere una Tv Samsung

2. Si potrà scegliere tra l’offerta PosteCasa Ultraveloce o quella Ultraveloce Start

3. Poste Ultraveloce costerà 23,90 euro, Ultraveloce Start 26,90 euro in promozione.

