Da oggi l’offerta fibra Postecasa si potrà richiedere online anche da Postepay

C’è un’ottima notizia per chi desidera sottoscrivere un abbonamento internet per la propria dimora in modo semplice e veloce. Da oggi, infatti, la richiesta dell’offerta fibra PosteCasa Ultraveloce Start potrà essere effettuata anche in modalità online da sito Postepay.

In questo modo si ammortizzeranno i tempi e l’utente potrà disporre in pochissimo tempo di una connessione senza limiti. Significa che si avrà a disposizione la linea internet sempre, in tutte le ore della giornata pagando il canone pattuito con l’operatore.

Avere una connessione illimitata con la potenza della fibra è ancora più importante al giorno d’oggi. Perché? Il motivo è semplice, grazie ad essa si possono vedere le partite su Dazn o Sky o si può accedere alle piattaforme come Netflix, Disney+ o Amazon Prime Video.

Ecco allora l’offerta del momento di Poste con la fibra.

Come funziona l’offerta?

Con Poste Casa Ultraveloce Smart si potrà navigare da casa con la fibra fino a 1 Gigabit al secondo. Si riceverà il modem wi-fi in comodato d’uso gratuito e l’attivazione, la consegna e l’installazione costeranno in promozione solo 39 euro invece di 99 euro. Il canone mensile dell’offerta bloccato, invece, sarà di 23,90 euro al mese invece di 27,90 euro, promozione valida solo per le attivazioni entro il 30 aprile 2023.

Sul sito ufficiale di Poste Italiane, si legge che il servizio di voce, però, si potrà attivare solo in esclusiva presso l’ufficio postale. Si avrà la possibilità di chiamare da casa senza limiti tutti i numeri fissi e i mobili nazionali a soli 5 euro in più al mese per cui l’offerta complessiva in questo caso sarà di 28,90 euro che non è di più rispetto alle tariffe proposte da altri operatori telefonici.

Con l’offerta voce, poi, si avrà in comodato d’uso il telefono con segreteria telefonica, avviso chiamata e visualizzazione numeri inclusi. Si potrà infine scegliere se mantenere il proprio numero o attivare una nuova linea telefonica. Nel primo caso, il primo mese sarà gratuito.

Ulteriori dettagli

L’offerta fibra PosteCasa, come detto, offre una connessione senza limiti e in più la migliore tecnologia in fibra disponibile. Inoltre fornisce un modem wi-fi in comodato d’uso gratuito con consegna al domicilio indicato.

Per la richiesta online tramite Postepay ci si dovrà collegare al sito ufficiale ”postepay” e selezionare dalla home page “telefonia”. Si dovrà poi accedere alle offerte con fibra e cliccare su “scopri di più della promo PosteCasa Ultraveloce Start“.

Ovviamente il sistema procederà con la verifica della copertura nella zona in cui si abita e solo dopo si potrà compilare il form con i dati richiesti, anche in caso di portabilità. Sarà poi necessario caricare il proprio documento di identità in corso di validità. Poste prenderà quindi in carico la richiesta e poi sarà un tecnico a contattare il cliente per concordare un appuntamento per l’installazione.

[email protected]