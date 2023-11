È tempo di festeggiamenti per la piattaforma di streaming più famosa nel nostro paese. si rinnova l’offerta DAZN dopo la promozione lanciata dal Black Friday. Tale promo prevedeva la possibilità di ottenere 3 mesi di sconto con un risparmio di circa 40 euro. Ora però, in occasione dell’acquisizione dei nuovi diritti della Serie A, la piattaforma ha deciso di lanciare una nuova promozione al fine di accaparrarsi altri utenti. Scopriamo di cosa si tratta.

Nuovi sconti in arrivo

Sono già arrivati i nuovi sconti di DAZN, e dureranno per ben 5 settimane, praticamente fino a Natale.

In questo modo i nuovi utenti avranno la possibilità di risparmiare un bel po’ di soldini con un nuovo contratto di visione. Stiamo parlando di un risparmio di circa 22 euro. In pratica, l’azienda ha lanciato una nuova promozione disponibile all’attivazione fino al 10 dicembre. Sarà possibile attivare il piano standard a 19,90 euro al mese per i primi due mesi. Dopodiché si tornerà a pagare il prezzo pieno a partire dal terzo mese di visione. Attualmente il costo del piano standard è di 40,99 euro al mese e ci aspettiamo che rimanga tale anche per l’anno prossimo. Ma non è tutto, visto che compresac’è anche il pass NFL Game Pass Weekly Pro 7. Al termine dei sette giorni di promozione, tale offerta aggiuntiva si disattiverà automaticamente.

È importante ricordare che il passaggio a un altro piano tariffario durante i due mesi di promozione, comporterà la cancellazione della stessa e quindi la perdita dello sconto proposto. Per quanto riguarda il piano standard, esso prevede la visione su due dispositivi in contemporanea (a patto che siano tutti e due connessi sulla medesima rete Wi Fi) e l’associazione massima di 6 dispositivi connessi allo stesso account. Sono visibili tutti gli eventi live proposti dalla piattaforma e tutti quelli on demand disponibili nel catalogo.

Offerta DAZN, la Serie A fino al 2029

Come detto, la piattaforma ha voluto estendere il suo periodo di promo per festeggiare l’acquisizione dei diritti della Serie A per altri 5 anni. Saranno infatti disponibili sull’emittente streaming fino al 2029, anno in cui si procederà con una nuova asta per accaparrarseli. Da qui ai prossimi 5 anni, molte cose potrebbero cambiare nel panorama dello streaming. Altri colossi come Netflix e Prime Video potrebbero farsi avanti, ma al momento sembra difficile schiodare DAZN dalla sua posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza, almeno per quanto riguarda lo sport nel nostro paese. C’è comunque da dire che le piattaforme streaming costano sempre di più e, anche se ci sono dei modi per risparmiare, come ad esempio quelli di sfruttare questo tipo di offerte, non è da escludere che in futuro la domanda possa calare, visto anche l’incedere sempre più incessante del carovita.

Ad ogni modo, la stessa offerta DAZN ufficiale prevede un sistema per risparmiare qualcosina. Come detto, il prezzo del piano standard è di 40,99 euro al mese, ma se si sottoscrive un contratto annuale, allora il costo scende a 30,99 euro. In questo caso però l’utente garantisce la visione per l’intero anno, salvo dover pagare i restanti mesi qualora decidesse di lasciare. C’è poi l’opzione “tutto in una volta”, ossia pagare l’intero anno a 299 euro, che equivale a 25 euro al mese. C’è poi l’offerta Start che costa 9,999 euro al mese, ma che non prevede le competizioni calcistiche. Infine quella Plus che costa invece 45,99 euro al mese che permette di collegare fino a 7 device e consente la visione su due dispositivi in contemporanea, anche se non sono collegati alla stessa rete domestica. Insomma, quest’ultima è un ottimo modo per dividere il proprio abbonamento con un altro utente.

