C’è una grande novità per i clienti Trenitalia. Dallo scorso 5 agosto, infatti, i passeggeri dei regionali hanno a disposizione un nuovo biglietto digitale grazie al quale l’esperienza di viaggio sarà semplificata. Si tratta di un’ottima notizia in quanto esso renderà il viaggio più flessibile. Una volta acquistato il ticket, infatti, si potrà eseguire un numero illimitato di cambi di data e ora rispetto al treno scelto fino alle ore 23.59 del giorno precedente il viaggio. Oltre al nuovo biglietto regionale, Trenitalia, fino a domani, offrirà un Extra sconto del 20%, ecco per quali tipologie di viaggio e biglietti.

Il funzionamento del nuovo ticket

È arrivato il nuovo biglietto regionale digitale Trenitalia grazie al quale si potranno effettuare cambi illimitati di data e ora fino alle 23.59 del giorno precedente al viaggio.

Il nuovo ticket di viaggio si potrà acquistare sull’app Trenitalia, sul sito ufficiale della compagnia di trasporti, presso le agenzie di viaggio o presso operatori abilitati.

Cambierà anche la modalità di check-in. Quest’ultimo si potrà eseguire come utente registrato nell’area “i miei viaggi” della pagina ufficiale Trenitalia oppure dall’applicazione. Chi invece non è registrato avrà comunque la possibilità di effettuare il check-in. Ma in che modo? Ebbene, collegandosi a Trenitalia mediante il link presente nella propria e-mail o messaggio sullo smartphone. In entrambi i casi, esso verrà inviato non appena si acquisterà il biglietto.

La funzione di check-in, infine, sarà disponibile dalla mezzanotte del giorno del viaggio fino all’ora di partenza del treno.

Nuovo biglietto regionale Trenitalia ed Extra sconto del 20%: ecco tutte le novità

La grande novità dell’estate 2023 è il nuovo biglietto regionale digitale. Fino alle 12 di domani 23 agosto, inoltre, Trenitalia offrirà un’ottima promozione. Usando il codice “VALIGIA23” si potrà viaggiare sulle Frecce dal 18 settembre al 30 novembre 2023 con un extra sconto del 20%.

Più nel dettaglio, per fruire della promo, sarà necessario acquistare il ticket di viaggio sul sito ufficiale o sull’applicazione Trenitalia dopo aver selezionato la destinazione.

Si dovrà poi scegliere l’offerta Super Economy o quella Speciale Frecce e poi inserire il codice su indicato per ogni passeggero rispettando ovviamente le lettere maiuscole.

La promozione appena indicata sarà valida su tutti i canali di vendita del vettore ferroviario e presso le agenzie di viaggio abilitate. In più, nel caso si scelga l’opzione “ti Rimborso”, i biglietti Super Economy potranno essere rimborsati se si pagheranno 2 euro di più.

Per chi non la conoscesse quest’ultima opzione si potrà acquistare insieme al biglietto pagando 2 euro per la tariffa Super Economy (quella appena indicata), per la Me&You e per quella Insieme. Il costo sarà invece di 1 euro per la Economy, la Young e la Senior su tutti i canali di vendita. Con tale opzione, sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto fino alle ore 24 del secondo giorno prima della partenza del treno con una trattenuta del 10%. L’importo, poi, verrà accreditato sulla stessa modalità di pagamento utilizzata per l’acquisto.

Riassumendo…

1. Ha debuttato lo scorso 5 agosto il biglietto digitale regionale Trenitalia

2. Grazie al nuovo ticket di viaggio si potranno effettuare cambi illimitati di data e ora

3. Fino a domani extra sconto del 20% per viaggiare sulle Frecce.

