La nuova offerta RC Auto di Poste Italiane ti offre uno sconto fino al 10%

Arriva la nuova offerta Rc Auto di Poste Italiane grazie alla quale si potrà ricevere uno sconto fino al 10%. Si tratta di un’ottima promozione, visti i rincari del 2023. In un anno il premio dell’assicurazione auto, infatti, è cresciuto del 15% e molti hanno ricevuto rincari anche di 50 euro. Per le moto, invece, anche di 20 euro e più. Il motivo? L’inflazione che è ancora molto alta e il numero degli incidenti.

Purtroppo gli italiani sanno bene che questa tassa non può essere evitata per cui cercano nuove offerte più competitive. Se non si paga, infatti, gli organi accertatori, secondo il comma 4 dell’articolo 193 del Cds, dispongono il sequestro del veicolo. Il trasgressore, quindi, per recuperare il veicolo: non solo deve pagare la multa ma deve anche corrispondere il premio assicurativo per almeno sei mesi. In più deve farsi carico delle spese di prelievo, trasporto e di custodia del veicolo sottoposto a sequestro.

Invece di pensare, anche solo minimamente, di non pagare l’Rc auto, perché non individuare l’offerta migliore? Ecco come funziona quella di Poste Italiane.

Come funziona l’offerta

L’offerta Rc Auto di Poste Italiane si chiama “Guidare Sicuri e propone numerosi vantaggi. In primis la guida libera ovvero chiunque può guidare l’auto purché abbia la patente. Copre anche i danni causati involontariamente dai passeggeri ad altre persone non trasportate e quelli causati da un figlio minorenne che si mette al volante. Inoltre offre delle soluzioni di tutela per incidenti causati con la patente o con una revisione scaduta da non più di centoventi giorni. Nel caso di sinistri gravi, poi, può anche prevedere dei piani di cura con la possibilità di fruire di prestazioni riabilitative presso delle strutture sanitarie convenzionate.

Per i clienti BancoPosta, da più di novanta giorni, sarà possibile ottenere notevoli sconti sulla Rc Auto Poste Italiane. Essi saranno del 10% per chi ha un conto corrente BancoPosta, del 7,5% per chi possiede un libretto di risparmio postale e del 5% per gli altri clienti BancoPosta.

Quali sono le compagnie partner

Prima di sottoscrivere l’offerta Rc Auto “Poste Guidare Sicuri” è bene sapere che essa di avvale di due prodotti di assicurazione. Essi sono distribuiti dalla Linear e dalla Genertel. È poi Poste Insurance Boker che assegna il cliente a una o all’altra compagnia assicurativa partner in base alle provincia di residenza del proprietario del veicolo che si intende assicurare.

Per la sottoscrizione, il primo step da compiere è quello di prenotare un appuntamento presso un ufficio postale abilitato e richiedere un preventivo. Non bisogna però dimenticare di portare con sé un documento di identità in corso di validità, il libretto di circolazione e la documentazione che attesta il passaggio di proprietà, qualora quest’ultima sia disponibile. All’ufficio postale, infine, ci sarà un consulente ad accogliere il cliente che, dopo aver acquisito la documentazione e aver capito le esigenze, proporrà il contratto più consono alle sue caratteristiche.

[email protected]