Nuova Fiat 600e, con gli incentivi costa meno di 30 mila euro

L’ennesimo modello della serie è finalmente giunto, stiamo parlando della nuova Fiat 600e, un’auto che va a inscriversi con forza nel segmento B, ossia le utilitarie più grandi. Ma forse data la dimensione del veicolo, potremmo definirlo un segmento B-Suv. Si, ma quanto costa la nuova macchina?

Sfruttare gli incentivi

Per fortuna ancora una volta Fiat rende disponibili gli incentivi al fine di pagare di meno la nuova auto. Ma prima di concentrarci sul prezzo, andiamo a scoprire alcuni dettagli del nuovo modello. Il motore è dotato di 115 kW di potenza, cosa che permette un’accelerazione 0-100 km/h in 9.0 secondi. Davvero niente male. Del resto parliamo del medesimo motore della Jeep Avenger. Oltre al modello elettrico si attende anche quello ibrido, che dovrebbe arrivare nel mercato italiano nel 2024. La batteria è un’unità da 54 kWh di capacità, e offre un’autonomia superiore ai 400 km (solo nel circuito urbano l’autonomia arriva a 600 km). Per quanto riguarda la batteria, gioia e dolore degli italiani proprietari di auto elettriche, viste le infrastrutture non ancora performanti nel nostro paese, può essere ricaricata ad una potenza massima di 100 kW.

Ciò permette di portare la carica da 0 a 80% in appena 30 minuti.

Per quanto riguarda invece la ricarica nelle stazioni pubbliche, la nuova Fiat 600e è dotata anche di un caricatore di bordo standard da 11 kW e di un cavo Mode 3. Nelle colonnine sarà quindi possibile caricarla completamente in circa 6 ore. Per quanto riguarda il design, l’auto richiama nello stile fortemente la 500e, ma non mancano dettagli che la differenziano dal precedente modello. Ad esempio, i fari a LED sono del tutto inediti, così come il nuovo badge cromato. Per quanto riguarda le dimensioni, siamo davvero dalle parti dei Suv, visto che misura ben 4 metri e 17 centimetri di lunghezza, 9 cm in più della Jeep Avenger. Perfetta per le famiglie e confortevole fino a 5 persone.

Fiat 600e, quanto costa?

Anche il bagagliaio è particolarmente capiente, misurando 360 l. Il design interno si rifà invece a quello che è il nuovo trend della casa Piemontese, ossia la cosiddetta “dolce vita”, con sedili in pelle sintetica, sistema di riscaldamento a 3 livelli e tappetini in velluto. Insomma, tutto molto elegante e confortevole.

Un’altra delle caratteristiche della nuova Fiat 600e è l’applicazione della cromoterapia. L’azienda infatti è convinta che i colori determino l’umore delle persone, quindi offre una selezione di 8 tonalità pensate proprio per rispondere a questa particolare teoria. Naturalmente, a bordo ci sarà anche tanta tecnologia, con la guida assistita di livello 2 e l’Intelligent Speed Assist. Tutto molto bello, ma quanto costa? La casa torinese ha deciso di lanciare la nuova vettura in due allestimenti. La versione chiamata La Prima costerà 40.950 euro (top di gamma). La versione RED invece partirà da 35.950 euro. La buona notizia per è che questa versione, per effetto degli incentivi e della rottamazione di una vecchia auto, può scendere al di sotto dei 30 mila euro, per la precisione 29.950 euro. Le versioni sopra descritte sono state lanciate per l’acquisto in pre-order pochi giorni fa, precisamente il 5 luglio, mentre raggiungeranno definitivamente il mercato italiano alla fine di settembre prossimo.

In sintesi…