Auto elettriche, quanto ci costano 100 km di viaggio?

Il futuro avanza attraverso le auto elettriche, ma ci sono ancora molti detrattori. Uno dei motivi per i quali le vetture in questione sono mal viste, è il fatto che potrebbero essere particolarmente dispendiose e anche poco comode nella ricarica. Del resto, è vero che i punti di servizio al momento non sono ancora particolarmente numerosi. In realtà, però ci si poneva lo stesso problema anche per le auto a GPL o metano. Anche oggi le stazioni che hanno il gas non sono tantissime, ma gli automobilisti si sono adattati e vanno a fare il pieno dov’è disponibile.

Auto elettriche, 100 km quanto costano?

Come dicevamo, quelle delle colonnine di ricarica per le auto elettriche potrebbero essere un problema momentaneo, sostanzialmente risolvibile. Discorso diverso però per quanto riguarda i km percorsi. Tali vetture non offrono una autonomia particolarmente elevata in questo momento, e quindi il rischio è di dover fare un pieno e non giungere a destinazione. Cercare un’altra stazione di ricarica durante il viaggio potrebbe quindi essere decisamente seccante. Ma soprattutto dispendioso.

E darci la motivazione che stiamo facendo tutto questo per il bene del nostro pianeta, potrebbe non bastare, soprattutto per i meno sensibili a tematiche ecologiche.

Cerchiamo quindi di sgomberare il campo da qualche dubbio e se abbiamo timore che un’auto full elettric ci possa costare troppo al posto del classico carburante, facciamo un po’ di calcoli conti alla mano. Quindi, quanto ci dovrebbero costare 100 km di viaggio con un’auto elettrica? Diciamo subito che caricando la batteria in casa, ci sarà senza dubbio un importante risparmio, che però andremo a pagare con il tempo perso. Il costo è di circa 20 centesimi al kilowattore. Una Peugeot e-208 necessiterà quindi di 10 euro di energia per arrivare a completare i sui 50 kw.

I pro e i contro

Ma sapete quanto tempo ci vorrà per ricaricarla? Ben 27 ore.

In sintesi, per caricare l’auto elettrica in casa e percorrere 100 km spenderemo 3,50 euro. Il costo però sarà decisamente diverso se utilizzeremo le colonnine in strada. In questo caso il prezzo cambia da gestore a gestore, ma potremmo fissare una media intorno ai 4,98 euro, quindi quasi 1,50 euro in più, per percorrere la medesima distanza. Non dobbiamo però considerare anche i punti di ricarica gratuiti presenti in alcuni centri commerciali, come ad esempio nei supermercati Lidl, che consente la sosta anche notturna.

C’è inoltre da aggiungere che le auto elettriche presentano anche molti pro in termini di risparmio. Praticamente abbattuto per 5 anni il bollo auto, mentre per i successivi la riduzione è del 75%. Anche la tassa assicurativa costa meno (solitamente un risparmio che va dal 30 al 50%). Si tratta di spese che, sommate tutte insieme, ci fanno risparmiare anche oltre 1000 euro all’anno.