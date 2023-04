Auto elettriche, con City Plug la ricarica è senza limiti di tempo

La società A2A ha sviluppato un importante progetto denominato Plug City, colonnine per auto elettriche perfette per chi non ha un box. Le colonnine in questione permettono di ricaricare a bassa potenza e senza limiti di tempo. Le istallazioni sono state inserite nelle zone periferiche di Brescia e rappresentano un importante punto di svolta per i possessori di questo tipo di macchine nella città lombarda.

Auto elettriche, ecco City Plug

Per lanciare la nuova tecnologia nel nostro paese ci sarà da lavorare molto sulle infrastrutture. Il progetto City Plug di A2A nasce proprio con questa missione, quella di migliorare la fruibilità del prodotto al fine di renderlo sempre più performante. Il nuovo progetto è stato inaugurato in una zona residenziale di Brescia. Le prime cinque colonnine sono state disegnate da Giugiaro Architettura. Le colonnine in questione sono accessibili anche ad auto elettriche con batterie di piccole dimensioni e ibride plug-in.

Ma qual è la grande novità che queste nuove infrastrutture portano con sé?

Forse i più attenti avranno già capito di cosa si tratta. Queste colonnine infatti permettono anche a chi non possiede un posto auto privato di connettere la propria vettura elettrica vicino alla propria casa e senza limiti di tempo. Il servizio inoltre presenta dei costi particolarmente contenuti. Al momento sono presenti 5 colonnine, ognuna delle quali può ricaricare contemporaneamente due auto elettriche. La novità di A2A rivolge uno sguardo attento anche al concetto di ecosostenibilità, visto che le colonnine sono alimentate esclusivamente con energia 100% rinnovabile.

Il futuro del mondo automobilistico

Ormai è chiaro che il mondo delle auto elettriche rappresenta il futuro. Al momento il nostro paese sta facendo ancora fatica a dare il giusto input alla tecnologia rivoluzionaria. Il discorso, infatti, ricade ancora una volta sulle infrastrutture, poiché senza adeguati punto di rifornimento, è chiaro che tali macchine non possono ancora avere l’esplosione che meritano. Con City Plug, però, aumenta l’ottimismo.

Nello specifico, le colonnine funzionano con un software che gestisce il carico di potenza e permette di mantenere stabile la rete.

Benché al momento tali istallazioni siano state disposte solo nelle zone periferiche e residenziali di Brescia, l’ambizione di A2A è quella di portare il suo City Plug su tutto il territorio nazionale. Del resto, tali strutture presentano un ingombro minimo sul suolo, e si inseriscono armonicamente nel paesaggio urbano che le ospita. Possono inoltre essere integrate facilmente nei pali della luce o in monitor pubblicitari. Insomma, il fiuto delle auto elettriche passa anche da queste importanti innovazioni che le nostre società italiane stanno mettendo sul campo. Nella speranza che le nuove infrastrutture portino giovamento a tutto il sistema.