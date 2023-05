Novità Italo Treno, potrà vendere biglietti Trenitalia: top offerte del momento?

C’è una grande novità che riguarda Italo Treno. L’Antitrust ha spiegato in un comunicato che tale compagnia di trasporti potrà vendere i biglietti del servizio regionale e Intercity Trenitalia in combinazione con i propri servizi ad alta velocità.

Prima di questa decisione era solo Trenitalia che poteva offrire ai passeggeri biglietti in modalità integrata. Secondo l’Autorità, quindi, essa esercitava “un vantaggio competitivo non replicabile dal concorrente che aveva ripetutamente chiesto a Trenitalia di consentirle di fare altrettanto”. Nonostante ciò, però, non si era arrivati mai a una risoluzione effettiva del problema fino a oggi.

Le novità di oggi e le agevolazioni

Grazie all’intervento dell’Antitrust, Italo Treno potrà commercializzare i biglietti del servizio regionale e Ic di Trenitalia in combinazione con i propri servizi di Alta Velocità. Inoltre anche i ticket inerenti ai collegamenti regionali esercitati da società partecipate dell’azienda come Trenord per la Lombardia e Tper per l’Emilia Romagna.

La notizia positiva è che acquistando questa tipologia di biglietti in combinazione si avranno anche delle agevolazioni. Esse consisteranno nell’annuncio di coincidenze dei collegamenti Av esercitati da Italo Treno mediante dei monitor a bordo e altoparlanti dei treni Ic e del servizio regionale.

Quali sono le migliori offerte del momento?

Tra le migliori offerte del momento proposte da Trenitalia c’è quella dell’abbonamento regionale che vale doppio. Chi ne ha uno, anche integrato, potrà viaggiare gratis in compagnia di chi si vuole su tutti i treni regionali e in tutti i giorni della settimana acquistando la promozione “viaggia con me”. Per effettuare tale operazione sarà necessario solo che la persona che viaggia in nostra compagnia abbia acquistato un ticket di viaggio singolo associato a tale promozione.

Nei dettagli dell’offerta si legge che l’abbonato potrà viaggiare su tratte diverse da quelle riportate sul proprio abbonamento per massimo otto viaggi singoli in un mese in compagnia dell’accompagnatore che dovrà ovviamente acquistare un biglietto singolo. Saranno esclusi dalla promo i servizi offerti da Trenord, Fse, Tper, Civitavecchia Express, Cinque Terre e collegamento da/per Fiumicino aeroporto. Inoltre i servizi cumulativi di altre imprese come Pisamover e le tratte che partono o arrivano nella provincia autonoma di Bolzano nonché la tratta Trento-Bassano del Grappa.

Con Italo Treno, invece, ci saranno per i giovani fino a 29 anni sconti fino al 70% che saranno calcolati rispetto alla tariffa Flex. Più nel dettaglio tale offerta sarà valida per i viaggiatori dai 14 ai 29 anni per viaggi in ambiente Smart. La promozione, infine, sarà soggetta a disponibilità, si potrà modificare ma non sarà soggetta a rimborso.

