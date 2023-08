Noleggio auto estate 2023: come risparmiare in 10 semplici mosse

Sei alla ricerca di un noleggio auto per l’estate 2023 che permetta di risparmiare su spese e costi? Viaggiare con un proprio mezzo a disposizione può regalare grandi emozioni: nessuna tabella di marcia predisposta e la libertà assoluta di cambiare itinerario ogni volta che una nuova idea viene in mente. Ma prenotare un’auto a noleggio e capire quanto si va a spendere è spesso uno slalom tra chilometraggio e assicurazioni aggiuntive, politiche sul carburante e altri innumerevoli dettagli.

Con questa guida forniamo 10 suggerimenti utili per risparmiare e godersi al meglio il proprio viaggio.

Trova il miglior prezzo: conviene l’aeroporto?

Quando si atterra in una nuova destinazione, conviene il noleggio auto direttamente all’aeroporto? La risposta non è semplice. Da un lato, infatti, conviene, perché permette di dare inizio immediatamente al viaggio. Dall’altro, però, i prezzi sono generalmente più alti proprio perché è più alta la richiesta. Scegliere di prenotare un’auto a noleggio in una filiale cittadina può permettere di risparmiare.

Prenota in anticipo

Magari un giorno in città può anche arricchire il viaggio!

Si tratta di una legge di mercato che riguarda molti aspetti dell’organizzazione di un viaggio. E il noleggio auto non fa differenza: per risparmiare bisogna evitare di prenotare con soltanto 24-48 ore di anticipo, quando si può arrivare a spendere anche il 30% in più. Il consiglio è di noleggiare quanto prima possibile, con settimane o mesi di anticipo.

Controlla orario di ritiro e di consegna

Imparare a giocare con le tempistiche è fondamentale. Controlla l’orario di ritiro del tuo noleggio auto e predisponi l’orario di consegna una mezzora prima, anche soltanto una frazione di tempo aggiuntiva ti fa spendere il costo di una giornata in più.

Noleggia un’auto elettrica

Facciamo un esempio. Ritira l’auto alle ore 10.30 e riconsegnala, nel giorno definito, entro le ore 10.00.

Molte compagnie di autonoleggio stanno inserendo le vetture elettriche nella propria flotta, sia per questioni di carattere ambientale sia per l’efficienza nella manutenzione. E spesso, per incentivarne l’utilizzo, presentano offerte promozionali e sconti importanti. Controlla sempre se per la tua destinazione è presenta l’opzione ‘veicoli a basse emissioni’, potresti trovarti a risparmiare notevolmente.

Viaggia ‘economy’ e spera nell’upgrade

È ovvio che per risparmiare sul noleggio auto scegliere una vettura economy è sicuramente un buon viatico. Proprio perché sono le più economiche, sono quelle più prenotate. Capita spesso che, al momento del ritiro, non sia presente nella flotta e quindi la compagnia di autonoleggio è obbligata a offrire un upgrade, una vettura di categoria più alta. È un rischio, ovviamente: bisogna essere disposti a viaggiare in economy, ma sperando nell’upgrade.

Controlla le politiche di cancellazione e rimborso

Noleggiare un’auto con largo anticipo è sicuramente importante per risparmiare. Ma proprio per questo è possibile che i piani per una ragione o per un’altra saltino. È importante, allora, controllare con attenzione le politiche che riguardano la cancellazione e i rimborsi, vale a dire fino a quale data è possibile riavere completamente il denaro versato.

Evita contestazioni nel momento della riconsegna

Quando si effettua un noleggio auto, per risparmiare o, per meglio dire, per evitare brutte sorprese economiche alla riconsegna, controlla sempre con estrema attenzione lo stato del veicolo al momento del ritiro. Può essere utile scattare foto e registrare video, ma soprattutto verificare di persona lo stato del veicolo e far segnare sulla scheda ogni minimo graffio o invisibile difetto.

Evita l’opzione con carburante prepagato

Alcune compagnie presentano l’opzione ‘carburante prepagato’, che può sembrare sicuramente utile perché dà la possibilità immediatamente di mettersi in viaggio anche su lunghe distanze. Il consiglio è di evitare questa opzione: quando si effettua il noleggio auto, è meglio fare benzina autonomamente.

Filiali self-service

Il risparmio è assicurato.

Sui maggiori siti di noleggio auto è comparsa l’opzione ‘ritiro self-service’: non si trova per ogni destinazione, ma può essere utile provarci. Si tratta di una possibilità, data al cliente, di effettuare appunto il ritiro senza personale e in maniera del tutto indipendente. Si tratta del modo migliore per risparmiare e le procedure non sono per nulla complesse.

Filiali self-service, evitare le contestazioni quando si consegna l’auto, viaggiare in economy e controllare le politiche di cancellazione/rimborso: ecco le principali regole sa seguire per risparmiare sul costo del noleggio dell’auto.

Inoltre quando si prenota una vettura, la preoccupazione per la possibilità di piccoli incidenti, anche non causati da noi ma che possono danneggiare la vettura, è sempre molto alta. Il primo consiglio è di verificare se la nostra assicurazione auto o la nostra carta di credito copre anche le assicurazioni sul noleggio auto. In caso contrario, per risparmiare è preferibile stipulare una polizza in maniera indipendente e non con le compagnie di autonoleggio.

Riassumendo….

1. Trova il miglior prezzo e considera che spesso l’aeroporto non conviene.

2. Prenota con largo anticipo.

3. Controlla sempre l’orario di ritiro e di consegna, l’orario di quest’ultima deve precedere quello del ritiro.

4. Noleggia un’auto elettrica, se è possibile.

5. Viaggia ‘economy’ e spera nell’upgrade.

6. Controlla le politiche di cancellazione e rimborso.

7. Evita contestazioni nel momento della riconsegna con foto e filmati.

8. Evita l’opzione con carburante prepagato.

9. Cerca le filiali self-service.

10. Valuta con attenzione le assicurazioni.

