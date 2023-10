Blackbase, leader mondiale nel settore di Engagement Banking, ha lanciato una nuova piattaforma il cui nome è Grande Central per la modernizzazione e la trasformazione digitale delle banche.

Come tutti avranno notato, il settore bancario italiano sta attraversando un periodo di grande mutamento. La sua centralità, infatti, si nota sempre più e le sue necessità giornaliere cambiano di continuo perché devono soddisfare i clienti in tempo reale. Ora, grazie alla nuova proposta lanciata da Backbase, gli istituti di credito potranno stare al passo con le esigenze dei clienti.

Engagement Banking

Prima la piattaforma di Engagement Banking in cui l’attività bancaria ruota intorno al cliente e ora quella denominata Grande Central per la modernizzazione e trasformazione digitale delle banche, ecco le novità di Backbase.

L’obiettivo della prima è quello di aiutare le banche italiane a consolidare la propria presenza sul mercato e fornire una valida esperienza digitale a chi la richiede. In più grazie a tale piattaforma lo sviluppo di un customer journey (percorso che compie il cliente quando si relaziona a un’azienda) avrà un costo più basso di quello tradizionale: si parla di circa il 60%. Sarà comunque di qualità, prerogativa indispensabile per tenere alta la soddisfazione dei clienti. Questi ultimi, infatti, negli ultimi tempi a seguito di tutte le innovazioni tecnologiche, sono diventati più esigenti e pretendono la massima attenzione dagli istituti di credito. Se questo non accade sono pronti a cambiarlo rivolgendosi a uno concorrente. Quindi la soddisfazione del cliente in tale ambito (ovviamente quello bancario) riguarda soprattutto la customer experience che deve essere fluida, efficiente, personalizzata, attenta alla privacy e omnicanale.

Nasce Grande Central, la piattaforma per la modernizzazione e trasformazione digitale delle banche

Per la modernizzazione e la trasformazione digitale delle banche arriva Grande Central ma vediamo perché.

Ad oggi, gli istituti di credito spendono una parte cospicua del loro budget per mantenere/dismettere le integrazioni point-to-point tra le diverse tecnologie, i prodotti e le soluzioni inerenti ai loro stock tecnologici.

Ovviamente questa spesa pregiudica il progetto di trasformazione digitale e toglie risorse per poter implementare servizi innovativi per i clienti. Grand Central, quindi, si pone come obiettivo quello di ogni applicazione di canale a vari sistemi a valle. Come, ad esempio, i sistemi di gestione delle relazioni con i clienti, i sistemi di pagamento e le piattaforme bancarie di base.

E così, mediante l’ausilio di connettori plug-and-play industrializzati, gli istituti di credito avranno la possibilità di far crescere rapidamente il time-to-market spendendo meno per le integrazioni. In conclusione, con tale piattaforma, le banche potranno armonizzare i dati tra i vari stack tecnologici garantendo di fatto ai clienti una esperienza digitale fluida. Il tutto mediante applicazioni mobile/web presenti sulla piattaforma di Engagement Banking di Blackbase.

Riassumendo….

– Il settore bancario è in continua evoluzione

– Dopo il lancio della piattaforma di Engagement Banking il cui l’obiettivo è quello di far ruotare l’attività bancaria intorno al cliente nasce Grand Central

– La nuova piattaforma lanciata da Backbase nasce per la modernizzazione e trasformazione digitale delle banche.

