Monopattino con pannelli solari, è il primo che si ricarica a costo zero

Ecco una grande novità che potrebbe rivoluzionare l’intero settore; arriva il primo monopattino con pannelli solari. Ciò significa che la vettura su due ruote si potrà ricaricare a costo zero direttamente con i raggi del sole, quindi senza doverla mettere in ricarica e consumare energia elettrica. Il dispositivo in questione permette inoltre di ricaricarsi anche quando è utilizzato in strada.

Un dispositivo rivoluzionario

È proprio il caso di dirlo, questo monopattino con pannelli solari potrebbe davvero rivoluzionare l’intero settore, visto che permette ai cittadini di risparmiare un bel po’ di soldini. Del resto, il fotovoltaico è una soluzione sempre più apprezzata dai risparmiatori, proprio perché permette di ricaricare alcuni dispositivi senza utilizzare l’energia elettrica. Stranamente, nessuno ancora aveva pensato al monopattino, ma ecco che la cinese Jiangsu Snail Zhixing Technology lancia una proposta a dir poco allettante con il nuovo Solar Scooter S80. Il veicolo su due ruote ha due pannelli solari, uno posizionato sulla pedana, e l’altro sul manubrio. Tali pannelli sono utilizzati come dei propulsori, e promettono di offrire la giusta carica per mettere in movimento il veicolo.

Due piccioni, con una fava. È proprio il caso di dirlo, visto che oltre a offrire un consistente risparmio ai consumatori, è anche perfetto per il mondo green che stiamo creando per il futuro. Insomma, spostamenti in città ecosostenibili e senza spendere soldi per la ricarica. Oltre a offrire queste due invitanti soluzioni, il monopattino con pannelli solari risolve anche un altro importante problema che da sempre fa storcere il naso a coloro che utilizzano veicoli elettrici, ossia le tempistiche relative alla ricarica. Purtroppo, sappiamo bene quanto siano ancora fornitissime le nostre città di punti di ricarica, cosa che sta scoraggiando anche per l’acquisto di auto elettriche. Per quanto riguarda almeno i monopattini, i quali hanno bisogno di energia decisamente inferiore, i pannelli solari offrono la soluzione perfetta.

Monopattino con pannelli solari, la grande novità

Per ricaricare completamente la batteria da 468 Wh servono dalle 7 alle 14 ore, in base alle condizioni di luce, un tempo sostanzialmente ragionevole se lo lasceremo al sole quando non ne avremo bisogno. Ciò permette al monopattino di arrivare fino a 35 km di autonomia. Inoltre, come detto, il monopattino si ricarica anche quando lo stiamo utilizzando, quindi anche mentre percorriamo le strade della nostra città. Il motore posteriore da 350 W permette di raggiungere una velocità di 25 km orari, quindi omologato con le nuove disposizioni europee. Tra le caratteristiche ci sono anche altri accessori che possono fare gola, come il GPS integrato, un piccolo cruscotto sul manubrio, l’antifurto e degli indicatori di posizione per permettere di svoltare senza fare incidenti.

Si ma quanto costa? Al momento in realtà il monopattino con pannelli solari non è disponibile alla vendita in Europa, ma è disponibile solo per il mercato statunitense al costo di 1300 euro. Si tratta sicuramente di una somma importante, ma sostanzialmente in linea con i costi degli altri modelli più in del momento. Possiamo comunque ipotizzare l’arrivo in Europa in tempi brevi, magari già alla fine di questo anno, o all’inizio del prossimo.

In sintesi…