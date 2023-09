Monete rare da 2 euro che valgono fino a 2.000 euro. Noi una controllata in casa, la faremmo. E da domani un’occhiata al resto lo daremmo sempre e comunque. Sì, perché a volta la fortuna sceglie strade molto particolari e accidentate e può capitare di prendere un caffè, spendere 2 euro, ricevere un po’ di resto, senza sapere che quella moneta poteva valere qualche centinaio o qualche migliaio di euro. E così, in questo articolo, vi presenteremo le monete da 2 euro che hanno visto crescere maggiormente il proprio valore. La rarità è un requisito fondamentale, ma da qualche parte devono pur trovarsi. E non è detto che non siano nelle vostre tasche.

Da poche decine di euro a qualche centinaio di euro: ecco alcune monete rare da 2 euro

Partiamo da un raro conio da 2 euro il cui valore si aggira intorno ai 20 euro. Non sarà tantissimo, ma è sicuramente più elevato del suo valore nominale.

Queste monete rare da 2 euro possono valere anche 2.000 euro: perché non controllare?

Dobbiamo tornare indietro al 2009, quando la Banca Centrale di Spagna ha coniato monete da 2 euro per l’anniversario dell’Unione Economica e Monetaria. Ebbene, le stelle europee risultarono troppo grandi rispetto a quanto previsto dal disegno originario. Questo errore di conio ha fatto crescere, seppur limitatamente, il valore.Nel 2007, invece, gli stati europei coniarono monete da 2 euro per celebrare i 50 anni dalla firma storica del Trattato di Roma. Se vi trovate tra le mani una di quelle emesse in Slovenia, potete contare su un valore numismatico attuale di circa 50 euro. Non male.Ma adesso iniziamo a fare sul serio. Questa moneta da 2 euro, emessa a San Marino in 110mila pezzi per commemorare il numismatico e storico, Bartolomeo Borghesi, può valere oggi anche 200 euro.La prossima moneta rara non ci porta lontano dall’Italia. Parliamo della Città del Vaticano. Ebbene, la moneta da 2 euro, emessa in 100mila pezzi per la celebrazione della 20esima Giornata Mondiale della Gioventù , nel lontano 2005, oggi vale anche 300 euro. Niente male, davvero. Del testo si trova sul gradino più basso del podio.

Chissà se sarà capitato a qualcuno di voi lettori di acquistare il giornale con una di queste monete da 2 euro, senza sapere che, di giornali, ne potevate acquistare a migliaia. Le più rare tra queste monete, quelle che si trovano al secondo e al primo posto, sono state entrambe emesse dal Principato di Monaco, e la ragione è semplicissima e riguarda il basso numero di pezzi coniati.

Iniziamo dalla moneta da 2 euro che, nel 2015, celebrava gli 800 anni dalla costruzione del primo castello sulla rocca di Monaco. Emessa in appena 10mila pezzi, adesso ha un valore che raggiunge la notevole cifra di 1.500 euro.

Ma il record assoluto lo detiene quest’altro spicciolo. Si tratta di una moneta, coniata nel 2007 in 20mila pezzi, che il Principato di Monaco ha dedicato al ricordo della Principessa Grace e a distanza di 25 anni dalla sua scomparsa. Il valore? Si parla di 2.000 euro, ma ci sono collezionisti che spenderebbero ancora di più per averla.

Riassumendo…

1. Esistono monete rare da 2 euro che possono valere fino a 2000 euro

2. Tra quelle che rendono di più c’è quella di San Marino valutata anche 200 euro

3. Il record assoluto lo detiene quella del Principato di Monaco (2000 euro).

