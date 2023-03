Il momento per acquistare i condizionatori in vista di un’estate torrida è questo: ecco dove trovarli a prezzi super

La primavera è arrivata e con essa le belle giornate. Le temperature, poi, sono molto gradevoli ma gli esperti già da adesso preannunciano che avremo un’estate molto calda. Dopo un inverno anomalo, infatti, si rischia una stagione estiva estrema. Il surriscaldamento globale ha avuto infatti effetti importanti anche nelle aree artiche nonché nel Mediterraneo dove le temperature medie estive sono aumentate di circa 3 gradi. Questo potrebbe comportare un’estate caldissima come quella dello scorso anno o di due anni fa.

In molti, per proteggersi dal caldo, sicuramente acquisteranno dei condizionatori ma visti i prezzi, questo sarebbe il momento giusto per effettuare tale operazione. Si può infatti risparmiare e trovare con più facilità tecnici disponibili per il montaggio.

Expert ed Euronics

Fino al 29 marzo da volantino Expert si legge che si potranno acquistare diversi condizionatori a prezzi super. Il Daikin monosplit 9000 Btu Atxf25Earxfekit costerà 559 euro invece di 749 euro grazie allo sconto del 20% (150 euro).

La classe energetica di questo prodotto è la A++.

In alternativa per spendere ancora di meno si potrà optare per i condizionatori Hisense che hanno anch’essi prezzi super. Il fisso Halo Cbyr1203g monosplit (12 mila Btu) costerà 499 euro e la classe energetica sarà la A++. Tali proposte si trovano sul volantino Expert del gruppo Parente.

Sul sito di Euronics, invece, si potrà acquistare il condizionatore Blomberg-Kit Blevpb 180/Blevpb 181 monosplit. Esso avrà una classe energetica di raffreddamento A++ , di riscaldamento A+ , una Cap.freddo 18000 Btu e caldo 14000 Btu. Il prezzo sarà di 599 euro invece di 999 euro (sconto del 40%). Tale articolo si potrà pagare anche in tre semplici rate da 199,66 euro ognuna.

Mediaworld e UniEuro

Tra i condizionatori a prezzi migliori sul sito di Mediaworld c’è quello fisso unità interna Samsung Ar12txhzawkneu (classe energetica A++). Si pagherà per esso la cifra di 260 euro invece di 384,99 euro grazie allo sconto del 32,46%.

A 639,99 euro, invece, si potrà acquistare il condizionatore fisso unità interna Mitsubischi Msz-.Ef25vgkb grazie allo sconto del 13,51%. La classe energetica di quest’articolo è la A+++.

Infine da UniEuro c’è l’offerta volantino del Daikin Arxf35e + Atxf35e climatizzatore split system avorio (bianco) al prezzo di 599,99 euro. Lo sconto sarà del 24% e la capacità di raffreddamento nominale sarà di 11300 Btu. Si potrà pagare anche in 3 rate da 199,6 con Klama o in 3 rate da 199,7 con Paypal.

Chiudiamo con l’offerta presente sempre sul sito di UniEuro di un condizionatore Comfeè Cf-Abw12a Iu/Cf-Abw12a Ou split system bianco. Solo online costerà 379,90 euro invece di 699 euro grazie allo sconto del 45%. La capacità di raffreddamento nominale sarà di 12000 Btu/h.

