Mini crociere Costa e Msc per Pasqua 2023 e non solo a partire da 159 euro a persona anche a rate

Sono sempre più le persone che desiderano, almeno una volta nella vita, concedersi delle mini crociere. Durano, infatti, pochi giorni e costano poco. Ci sono infatti numerose offerte proposte da Msc e Costa i cui prezzi sono abbordabili, partono infatti da 159 euro a persona.

Viaggiare in crociera significa concedersi una vacanza comoda perché non bisogna prenotare un mezzo per spostarsi e nemmeno l’alloggio o il ristorante. Tutto è infatti compreso nel prezzo. E poi, c’è la comodità di poter vedere più posti durante lo stesso viaggio.

Chi ha bambini, poi, può sfruttare le diverse opportunità di intrattenimento presenti a bordo per cui le crociere, anche quelle mini, rappresentano un tipo di viaggio ideale per tutta la famiglia.

Quali sono allora le offerte del momento da cogliere al volo?

Offerte Msc e Costa per crociere mini

Partiamo dalla mini crociere Costa ad un mini prezzo. C’è ad esempio, quella di due giorni nel Mediterraneo il cui prezzo parte da 159 euro a persona (comprensivo di tasse aeroportuali). Per due invece il costo è di 319 euro. La novità di Costa Crociere è che si potrà pagare questo viaggio anche in 3 rate da 106 euro senza interessi per dilazionare il costo nel tempo.

Come fare allora? Innanzitutto si deve completare la registrazione, andare al checkout e scegliere Klana. Lo step successivo sarà quello di inserire i dettaglia della propria carta di debito, credito o prepagata. Il primo pagamento verrà effettuato il primo giorno della prenotazione. La parte restante ogni trenta giorni fino all’estinzione dell’intero importo senza che si debbano sostenere interessi. Tornando alla crociera, il giorno di partenza sarà il 7 aprile con la Costa Toscana da Genova verso Marsiglia che sarà la meta di destinazione.

Sempre nel Mediterraneo nel periodo pasquale, segnaliamo l’offerta di 5 giorni al prezzo di 299 euro a persona (598 euro per due) con partenza da Savona. Ci si recherà poi a Barcellona, Marsiglia e poi di nuovo a Savona, la partenza sarà il 12 aprile. Anche quest’offerta si potrà pagare a rate, esattamente 3 da 199,33 euro ciascuna senza interessi. Il viaggio sarà con la Costa Fascinosa.

E le offerte non sono finite

Anche Msc proporrà delle mini crociere sempre per il periodo di Pasqua 2023. Tra le offerte migliori c’è quella di 5 notti nel Mediterraneo con la Msc Grandiosa la cui data di partenza sarà l’11 aprile. La tariffa a persona sarà di 169 euro più la quota di servizio alberghiero obbligatoria di 60 euro per un totale (compresa l’assicurazione) di 229 euro a persona. Si partirà da Palermo (Monreale), verso La Valletta (Malta), Barcellona, Marsiglia (Provenza, Francia) e si arriverà a Genova (Portofino). Si legge sul sito che la tipologia di cabina sarà quella interna.

L’11 aprile, poi, per 4 giorni si potrà partire con la Msc Seashore da Genova (Portofino) verso Civitavecchia, Napoli, Ajaccio (Francia) per poi tornare a Genova. Il costo sarà di 569 euro più 48 euro di quota di servizio alberghiero obbligatoria per un totale (compresa l’assicurazione) di 617 euro a persona.

[email protected]