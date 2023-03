Offerte Msc Crociere per l’estate 2023 con sconto del 30% e arriva il giro del mondo per il 2025

Msc Crociere ha lanciato delle ottime offerte per l’estate 2023 con sconti che potranno arrivare fino al 30%. Inoltre ha comunicato che si potrà già prenotare la crociera per il 2025 per fare il giro del mondo. Ovviamente non sarà accessibile a tutti non solo per i prezzi ma anche per la durata.

Intanto, la voglia di una vacanza in crociera è sempre maggiore, tutti vorrebbero infatti farla almeno una volta nella vita. Fare questo tipo di viaggio, infatti, significa organizzare in un colpo solo una vacanza completa verso diverse destinazioni. Si può infatti godere delle meraviglie del Mediterraneo ma anche dei fiordi norvegesi. Inoltre si possono effettuare crociere nei Caraibi per godere della magia di questi paradisi tropicali o immergersi tra i luoghi incontaminati del Sud Est asiatico.

Quali sono allora le offerte Msc Crociere da cogliere al volo?

Ricarica d’estate Nord Europa

Si può ottenere il 30% di sconto prenotando le crociere Msc per il Nord Europa per l’estate 2023.

Con essa si potranno ammirare coste e paesaggi mozzafiato, scoprire la bellezza dei fiordi e delle capitali baltiche nonché della Groenlandia, della Gran Bretagna e dell’Islanda.

C’è una crociera di 3 notti che parte dal prezzo di 214 euro a persona compresa la quota di servizio alberghiero e di assicurazione. Ricordiamo, però, che le crociere Msc per il Nord Europa non partono mai dall’Italia ma bisogna raggiungere il Nord Europa con i propri mezzi. L’offerta indicata parte da Southampton (Londra) il 24 aprile (dura tre giorni) e l’itinerario è il seguente: Sty Peter Port, Le Havre (Parigi) e torna a Southampton.

La crociera di 7 notti nel Nord Europa costa, invece, 1249 euro se si parte il 4 giugno, 1229 euro se si parte il 12 giugno e 1379 euro se si parte il 20 agosto.

Il giro del mondo

Le tasse non sono incluse (84 euro servizio alberghiero obbligatorio e 76 euro assicurazione viaggio) e si ha a disposizione una cabina interna come per l’altra crociera. Si parte da Warnemunde (Berlino) verso Bergen (Norvegia), Eidjord, Kristiansad, Oslo, Copenaghen e poi di nuovo Warnemunde.

Tre le crociere di Msc c’è anche quella per compiere il giro del mondo nel 2025 che si può prenotare anche adesso. Da gennaio a maggio si potrà partire da Genova o Civitavecchia per un’epica avventura di 116 notti intorno al mondo. Si potranno visitare fino a cinquanta destinazioni e transitare in 21 paesi con la Costa Magnifica.

Dal 1° gennaio 2025 al 3 marzo 2026 si potrà partire da Civitavecchia per 116 notti pagando 16991 euro a persona, la quota è inclusa così come la cabina interna.

Come detto si partirà da Civitavecchia verso Genova, Marsiglia, Barcellona, Malaga, Casablanca, Mindelo (Capo Verde), Salvador de Bahia (Brasile), Rio de Janeiro e Buenos Aires. E ancora ci si dirigerà verso Puerto Madryn (Argentina), Port Stanley (Falkland Islands), Ushuaia (Argentina), Puerto Chacabuco e Puerto Montt (Cile). E poi verso Valparaiso, Hanga Roa (Rapa Nui Cile), Bounty Bay Passage (Pitcairn), Papeete (Tahiti), Moorea (Polinesia Francese) e Aiutaki (Isole Cook). Si proseguirà verso Rarotonga (Isole Cook) e poi verso la Nuova Zelanda, l’Australia, l’Indonesia, la Repubblica di Singapore, la Malesia, la Thailandia e lo Sri Lanka. E poi Giordania, Egitto per poi tornare in Italia.

