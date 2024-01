Nel caotico scenario degli acquisti alimentari, la ricerca dei migliori supermercati è diventata una priorità per molti consumatori italiani. La sempre crescente pressione economica, con i rincari generalizzati che hanno colpito i generi alimentari, ha spinto la popolazione a cercare i luoghi migliori per fare la spesa, dove l’offerta è variegata e i prezzi sono più convenienti. Altroconsumo, l’associazione che si dedica alla tutela dei consumatori, ha svolto un’analisi approfondita su supermercati nazionali, locali, online e discount, prendendo in considerazione parametri come prezzo, soddisfazione per i prodotti e qualità generale.

Ecco dunque qual è la classifica dei migliori supermercati 2024.

La classifica

Nella classifica dei migliori supermercati 2023 di Altroconsumo per la spesa di prodotti di marca c’erano a pari punti l’Esselunga, il Superstore e il Famila Superstore. Per prodotti economici l’In’s Mercato, per marchio commerciale lo Spazio Conad mentre per discount l’Ins. Quest’anno il podio della categoria dei supermercati nazionali e ipermercati è dominato da Esselunga (79 punti), che mantiene la sua posizione di leadership anche nel settore online. Al secondo posto, con un punteggio di 78, si trovano ex aequo Ipercoop/Coop&Coop e NaturaSì. Quest’ultima si distingue per la sua eccellenza in categorie come la trasparenza dei prezzi, la qualità dei prodotti a marchio del supermercato e la qualità della carne. Al terzo posto si piazza Coop con un punteggio di 75.

Per quanto riguarda invece le insegne locali che sono presenti solo in alcune regioni, troviamo al primo posto la catena Dem i cui supermercati si trovano tra Roma e Frosinone seguita da Tosano che primeggia per la convenienza dei prezzi e l’assortimento. I punti vendita si trovano a Verona, Mantova, Treviso, Vicenza, Ferra, Padova, Udine, Venezia e Brescia. La prima ottiene 79 punti mentre la seconda 78.

La classifica dei discount

Nella categoria discount, Eurospin si afferma come il vincitore indiscusso con un punteggio di 78.

Il podio degli supermercati online

A seguire, Altroconsumo segnala un ex aequo tra Aldi, multinazionale tedesca, e l’italiana Eurospin, entrambe con un punteggio di 76. Il discount Prix si piazza al terzo posto con un punteggio di 75. Nonostante questa tipologia di supermercati sia da sempre quella che fa risparmiare di più, si nota un aumento di 27 euro medi a famiglia rispetto al 2022. Tale rincaro, purtroppo, diventa sempre maggiore se aumenta il numero dei componenti del nucleo familiare.

Ci sono anche i migliori supermercati online quest’anno in classifica e in tale categoria Esselunga primeggia con un punteggio di 78, seguito da Coop con 77. Altroconsumo, però, sottolinea che la spesa online non sembra decollare nelle preferenze dei consumatori, con quasi otto intervistati su dieci che non ne hanno mai usufruito. La maggior parte delle persone (62%) intervistate, poi, ha comunicato di andare a fare la spesa 1-2 volte a settimana mentre il 23% ha spiegato di andarci più volte. Il 33%, infine, ha spiegato di scegliere il punto vendita più vicino a casa o alla propria dimora mentre il 25% di optare per quello più economico.

Riflessioni sulla spesa e consigli per il risparmio

La spesa alimentare è un aspetto cruciale delle finanze familiari e il portafoglio delle famiglie italiane subisce l’impatto di un aumento significativo dei costi. In media, una famiglia spende 409 euro al mese, 27 euro in più rispetto al 2022. Altroconsumo suggerisce alcune strategie per fare la spesa in modo razionale, tra cui l’uso di liste della spesa, lo shopping a stomaco pieno, la preferenza per fasce orarie con materie prime fresche e una verifica accurata dei prodotti prima del pagamento.

In conclusione…

1. Esselunga mantiene la sua posizione dominante tra i supermercati nazionali secondo l’ultima classifica di Altroconsumo, offrendo una combinazione di prezzi competitivi, soddisfazione per i prodotti e qualità

2.

Dem si aggiudica il primo posto tra i supermercati locali, dimostrando che anche le catene legate al territorio possono fornire un’esperienza di shopping di alta qualità3. Esselunga si conferma anche nel settore online, sottolineando la tendenza dei consumatori a preferire la comodità degli acquisti digitali4. Eurospin e Aldi emergono come i preferiti nella categoria dei discount, evidenziando l’importanza del prezzo nell’influenzare le scelte di acquisto.