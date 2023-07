‘L’inflazione è come il peccato’, diceva FrederickLeith,‘ogni governo la condanna e ogni governo la commette’. E soprattutto morde in maniera particolare sui beni di prima necessità, quelli a cui nessuno può rinunciare. La classifica dei migliori supermercati 2023, stilata da Altroconsumo, può essere una valida alleata contro questo nemico silenzioso che riduce drasticamente la capacità d’acquisto e il benessere quotidiano. Si tratta di un sondaggio annuale che la nota associazione ha condotto attraverso gli oltre 9mila soci che ha in tutta Italia. il risultato è semplice: i supermercati preferiti sono quelli in cui si risparmia di più. Interessante notare che quelli che gli italiani hanno prediletto sono proprio le grandi catene che ffrono i prezzi più bassi anche e soprattutto sui prodotti di marca.

Quali sono gli aspetti che determinano la scelta dei supermercati?

La classifica dei migliori supermercati 2023 è stata stilata a partire da una serie di parametri. Se quello della convenienza è sicuramente uno dei fattori determinanti, gli italiani hanno votato anche a partire da altre prerogative.

Il 33% dei consumatori ha dichiarato che, nel decidere dove andare a fare la spesa, la praticità viene al primo posto, vale a dire la raggiungibilità dei punti vendita.

La convenienza risulta essere il parametro prediletto soltanto per il 25% dei consumatori. La qualità dei prodotti si posiziona al terzo posto, con il 17%, così come l’assortimento generale dei prodotti che ottiene il 13%. Altri dettagli hanno spinto gli italiani a votare per questo o quel supermercato, anche questioni che possono sembrare secondarie, come la velocità delle casse.

Migliori supermercati 2023: ecco dove conviene fare la spesa per risparmiare secondo Altroconsumo

Arriviamo allora alla classifica dei migliori ristoranti 2023 secondo i soci di Altroconsumo.

Iniziamo dalla categoria più elevata, quelli ‘ottimi’.1. Esselunga – 80 punti. La scelta è ricaduta soprattutto per la convenienza sui prodotti di marca.2. Ipercoop – 79 punti. Gli elementi di forza sono l’assortimento e la facilità di raggiungere il punto vendita.3. NaturaSì – 78 punti. Il punto di forza è la fidelizzazione del cliente sul bio e sui prodotti naturali.4. Coop – 76 punti. Convenienza e qualità dei prodotti sono i parametri per cui è stata scelta.5. Interspar – 75 punti. Il confort è l’elemento che piace particolarmente alla clientela.6. Conad SuperStore/Spazio Conad – 75 punti. I punti di forza sono praticamente tutti, dalla convenienza sui prodotti di marca alla qualità.

Passiamo alla classifica dei supermercati di categoria ‘buona’.

1. Unes – 74 punti.

2. Famila – 74 punti.

3. Incolpo – 72 punti.

4. Famila Superiore e Iperfamila– 72 punti.

5. Eurospar– 72 punti.

6. Il Gigante – 72 punti.

7. Carrefour Iper– 72 punti.

8. Conad – 71 punti.

9. Conad City/Sapori e dintorni Conad – 71 punti.

10. Famila Market – 69 punti.

11. Panorama – 69 punti.

12. Despar– 69 punti.

13. Crai– 69 punti.

14. Sisa– 68 punti.

15. Pam– 68 punti.

16. A&O – 68 punti.

17. Carrefour Market– 65 punti.

In sintesi…

1. La classifica dei migliori supermercati 2023, stilata dai soci di Altroconsumo, permette di affrontare la crisi economica legata all’inflazione con maggiore consapevolezza.

2. I parametri che hanno portato alla scelta dei migliori supermercati sono la convenienza, la comodità, l’assortimento e la qualità dei prodotti.

3. I migliori sono stati votati Esselunga e Ipercoop, soprattutto per la convenienza sui prezzi dei prodotti di marca.

4. La classifica è divisa in due sezioni: i supermercati ‘ottimi’ e quelli ‘buoni’.

[email protected]