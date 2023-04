I 10 migliori supermercati 2023 dove fare la spesa per risparmiare secondo Altroconsumo

Il “risparmio è doppio guadagno” diceva Giovanni Gaccino. Lo sanno bene gli italiani che stanno facendo i salti mortali per risparmiare, visti i rincari degli ultimi tempi. Anche nutrirsi sta diventando un problema per cui si cercano i migliori supermercati dove fare la spesa. Si notano, infatti, tra un punto vendita e l’altro, evidenti discrepanze di prezzo che possono davvero fare la differenza.

Andare al supermercato è un’azione imprescindibile per cui fare la spesa in modo oculato e recandosi nei punti vendita più economici, aiuterà a non gravare ulteriormente sul bilancio familiare e a risparmiare.

Ecco allora i 10 migliori supermercati dove fare acquisti costa meno che in altri secondo Altroconsumo.

Fare la spesa e non gravare sul budget familiare si può?

La spesa è una componente che grava molto sul bilancio familiare perché non è possibile farne a meno. Bisogna, però, diventare più furbi e scegliere i migliori supermercati dove è possibile risparmiare.

Molti, però, non hanno la possibilità di spostarsi o hanno poco tempo a disposizione.

Cosa possono fare quindi? Scegliere, ad esempio, una giornata per effettuare la spesa settimanale con tanto di lista onde evitare acquisti inutili oppure controllare se è possibile fare acquisti online.

Le grandi marche, infatti, permettono di effettuare tale operazione e in più, sopra una determinata soglia di spesa, non fanno pagare il trasporto. Insomma, per risparmiare, bisogna ingegnarsi il più possibile.

Risparmiare è possibile, ecco dove

Altroconsumo, l’associazione che aiuta i consumatori nelle scelte, ha stilato la lista dei migliori supermercati dove fare la spesa per risparmiare. Annualmente, infatti, si spendono circa 8500 euro per i generi alimentari ma, rifornendosi nei punti vendita che indicheremo (tra cui anche discount discount) si potrà risparmiare una bella cifra.

Tra i supermercati/discount migliori per gli italiani (che hanno espresso il loro indice di gradimento) ci sono Esselunga e Ipercoop seguiti da NaturaSi e da Coop. Anche per quanto riguarda i prezzi tali catene erano nella parte alta di quasi tutte le classifiche per spesa con prodotti di marca, a marchio del super e mista.

Stando ai dati raccolti per il 2022 da Altroconsumo, i migliori supermercati in assoluto sono i discount a marchio Aldi ed Eurospin. In questi punti vendita una famiglia composta da quattro persone può risparmiare fino a 3350 euro all’anno rispetto agli 8550 euro che spende mediante, secondo quanto riferiscono i dati Istat.

Per quanto concerne, invece, la spesa mista (prodotti marca e a marchio distributore), la convenienza si trova da Famila Superstore e da Dok. Se si vogliono acquistare prodotti di marca, invece, ci si deve recare da Esselunga mentre se si desiderano quelli a marchio supermercato ci si deve rivolgere al Carrefour. Quest’ultimo infatti, quest’anno ha scalzato il Conad dalla vetta grazie all’accorpamento di Carrefour Discount che ha favorito una diminuzione dei costi dei prodotti.

Qual è allora la top 10 dei migliori supermercati? Ebbene: Aldi, Eurospin, Prix Discount, In’s Mercato, Lidl, Md, Penny Market, Esselunga Superstore ed Esselunga. Grazie a tale classifica, sappiamo ora quali sono i punti vendita più convenienti dove fare la spesa. Risparmiare è possibile, dunque, anche in questo settore, ma come per ogni cosa ci vuole solo un po’ di pazienza.

[email protected]