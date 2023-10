Dopo l’emergenza da Covid-19 è cresciuto sempre più il numero delle persone che ha utilizzato siti online per fare la spesa anche di prodotti alimentari. Altroconsumo, quindi, ha effettuato un’indagine per capire quali sono i migliori, quelli più trasparenti e non solo. Ha anche stilato una lista dei supermercati top dove fare la spesa per risparmiare, visti gli aumenti degli ultimi tempi.

La situazione dei prezzi in Italia è preoccupante e anche l’associazione ha lanciato l’allarme. Dall’analisi sui costi dei supermercati condotta nel 2023, infatti, emerge che nei 1203 punti vendita visitati, essi sono aumentati del 12,6% (da marzo 2022 a marzo 2023) mentre l’anno antecedente solo del 2,6%.

Nonostante questo, però, proseguono le pubblicità che promettono promozioni, sconti da urlo e prezzi più bassi.

Dove fare la spesa sul web?

Quali sono i migliori siti online e supermercati dove fare la spesa di prodotti alimentari si chiedono sempre più persone? Ebbene, per quanto concerne i primi, Altroconsumo ha spiegato (che secondo la normativa europea), i venditori devono fornire al cliente tutte le informazioni necessarie sulla consegna quando si acquista un articolo. Inoltre è obbligatorio riportare le indicazioni presenti sulle etichette dei prodotti stessi come accade nei supermercati.

Ebbene, i siti più rispettosi del regolamento sono Eurospin, la piattaforma Cortilia e l’applicazione di food delivery Getir. Tutti e tre sono stati attenti a riportare online le informazioni obbligatorie per legge. Per quanto concerne le indicazioni importanti come la vita residua di un alimento deperibile come lo yogurt o il latte, Cortilia e Coop si sono rivelati attenti a fornire questa indicazione.

Migliori siti online di prodotti alimentari e supermercati top 2023 secondo l’ultima indagine di Altroconsumo

Come tutti sapranno, la buona notizia di questi tempi è che in alcuni supermercati fino al 31 dicembre 2023 si potrà fruire di spesa scontata contro l’inflazione.

Tra questi si segnalano i nomi di Esselunga, Conad, Carrefour, Coop, Pam, Tigre, Lidl, Famila e Decò. Quali sono invece i migliori supermercati dove fare la spesa costa di meno secondo l’ultima indagine 2023 di Altroconsumo?

Per la spesa mista (Iper e Super, prodotti di marca e a marchio supermercato), i tre più convenienti sono Famila Superstore, Conad e a pari punti Conad Superstore e Ipercoop. Per quella con prodotti di marca (Iper e Super), a pari merito al primo posto ci sono Esselunga Superstore e Famila Superstore seguiti da Ipercoop, Pam e Spazio Conad e in terza posizione da Bennet, Conad Superstore, Esselunga e Interspar. La classifica dei prodotti a marchio commerciale (Iper e Super) vede al primo posto Spazio Conad seguito da Ipercoop e Conad.

Infine per i prodotti di spesa mista (discount), tra i migliori ci sono In’s, Lidl ed Eurospin mentre per quelli più economici (Super, Iper e discount) l’In’s è sempre al primo posto. È seguito da Aldi e in terza posizione da D Più, Eurospin e Prix Quality.

Riassumendo…

1. Dal Covid-19 sempre più consumatori hanno scelto siti online per fare la spesa alimentare

2. Altroconsumo ha stilato una lista dei migliori ovvero di quelli che forniscono tutte le indicazioni europee. Tra questi ci sono Eurospin, la piattaforma Cortilia e l’applicazione di food delivery Getir

3. Tra i migliori supermercati dove si risparmia di più lo scettro va a In’s seguito da Aldi e da D Più, Eurospin e Prix Quality.

[email protected]