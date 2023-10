L’inverno si avvicina così come la data del cambio gomme. Si è quindi già alla ricerca dei migliori pneumatici invernali da acquistare per essere sicuri durante la guida in condizioni difficili. Essi sono infatti adatti alle basse temperature e alle superfici scivolose. Inoltre, possono fare la differenza in termini di controllo del veicolo e prevenzione degli incidenti durante il freddo inverno.

Chi non sa per quali gomme optare, potrà darà uno sguardo all’ultima classifica di Altroconsumo super aggiornata al mese in corso.

Essa riguarda le gomme di categoria 205/60 R16 e quelle 225/45 R17.

Il test

Tutti gli pneumatici invernali testati da Altroconsumo sono stati sottoposti a delle prove e sono stati montati su modelli di auto diverse con pressione indicata dal costruttore e guidate da professionisti per cinquecento chilometri.

Sono state eseguite, quindi, delle prove di tenuta sulla strada bagnata: esattamente in curva, in accelerazione e frenata. Ogni prova è stata quindi ripetuta due volte per ottenere la conferma dei risultati.

La verifica è avvenuta, però, anche sull’asciutto per capire se le gomme perdessero aderenza in condizioni difficili come in curva, in accelerazione e con il cambio di pavimentazione.

Inoltre, è stata valutata la durata mediante misurazione dopo migliaia di chilometri e attraverso una specifica macchina da banco. Anche al rumore che crea il veicolo in movimento sia interno che esterno è stato dato un punteggio così come al consumo. In merito a quest’ultimo, si è evinto che a parità di stile di guida, emergono delle notevoli differenze di consumi tra un modello e l’altro.

Altroconsumo ha comunicato, inoltre, che tutti i test eseguiti sono stati svolti a livello europeo insieme all’Adac che è il club automobilistico tedesco.

Migliori pneumatici invernali per rapporto qualità/prezzo 2023 secondo Altroconsumo

Gli pneumatici migliori per risparmiare secondo il test 2023 (gomme estive) di Altroconsumo della categoria 175/65 R14T sono i Semperit Comfort Life 2.

Tali pneumatici hanno ottenuto infatti il riconoscimento di migliori del test e di migliori acquisti. Per la categoria 185/65 R15, invece, sono state elette migliori del test, migliori per l’acquisto e migliori per scelta green le gomme Goodyear Efficientgrip performance 2.

E nel test di questo mese, quali pneumatici invernali ci sono al top e che fanno risparmiare tempo e denaro per le ottime caratteristiche?

Ebbene per la categoria 205/60 R16, ci sono:

1. MICHELIN ALPIN 6, Prezzo a partire da 123,26 € (migliore del test e migliore scelta green) punteggio 67 qualità buona

2. DUNLOP WINTER SPORT 5, Prezzo a partire da 94,81 € (migliore del test e migliore acquisto) punteggio 67 qualità buona

3. HANKOOK WINTER I CEPT RS3, Prezzo a partire da 97,32 € (migliore acquisto) punteggio 62 qualità media.

Per la categoria 225/45 R17:

1. CONTINENTAL WINTERCONTACT TS870, Prezzo a partire da 137,40 € (migliore test/scelta green) punteggio 70 qualità buona

2. DUNLOP WINTER SPORT 5, Prezzo a partire da 108,30 € (migliore acquisto) punteggio 65 qualità buona

3. MICHELIN ALPIN 6, Prezzo a partire da 135,48 € (migliore scelta green) punteggio 67 qualità buona.

Riassumendo…

1. Si avvicina il cambio di gomme, la data è quella del 15 novembre 2023

2. Si dovranno montare pneumatici invernali per cui ci si chiede quali siano i migliori

3. Per Altroconsumo, per quelli di categoria 205/60 R16 si dovrebbero scegliere i MICHELIN ALPIN 6 mentre per quelli di categoria 225/45 R17 i CONTINENTAL WINTERCONTACT TS870.

