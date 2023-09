Qual è lo stato di salute delle reti italiane? La risposta arriva dalla consueta classifica dei migliori operatori telefonici 2023 secondo Altroconsumo. Lo strumento utilizzato è quello della appCheBanda che presenta un algoritmo molto complesso e articolato e non segnala soltanto la velocità in download e upload, ma altre caratteristiche allo stesso tempo importanti. La rilevazione per quanto concerne l’ultimo anno è avvenuta nel periodo compreso tra il mese di luglio 2022 e il mese di giugno 2023, e i risultati mostrano alcune conferme e qualche novità. Ma come funziona la appCheBanda? Quali sono le caratteristiche che presenta? Come viene effettuato il monitoraggio?

La appCheBanda di Altroconsumo

La appCheBanda, che Altroconsumo utilizza dal 2016 per stilare la classifica dei migliori operatori telefonici, presenta innanzitutto il classico test di verifica della velocità in download (tempo di trasmissione per scaricare dati) e in upload (tempo di trasmissione per invio dati). Si tratta dei parametri fondamentali per definire la qualità d’uso.

C’è poi il test sulla qualità di visione dei video: si verifica se la pagina si apre immediatamente in modo corretto e quanto tempo è necessario per l’accesso. Soltanto se inferiore a 10 secondi, si aggiunge al punteggio dell’operatore di riferimento. Si può verificare anche la qualità di visione in streaming: per essere promossi, è necessario che il ritardo sia inferiore a 12 secondi. Infine, l’app di Altroconsumo effettua anche rilevamenti sulla connessione quando si è in movimento.

L’attendibilità dei dati di Altroconsumo è data anche da un altro fattore che rientra nell’algoritmo. Per ogni utente, infatti, viene calcolata la media dei risultati: se sono stati effettuati 10 test nella città di Napoli, la appCheBanda ne conteggerà soltanto uno e rappresenterà appunto la media.

Migliori operatori telefonici 2023 secondo Altroconsumo

Un ulteriore elemento è dato anche dalla densità di popolazione e dall’area di riferimento. Il peso di ogni località sul risultato finale è dato da un calcolo proporzionale con gli abitanti. Un risultato elevato in una grande città riceve un punteggio superiore che in un centro più piccolo.L’invito di Altroconsumo è di scaricare la app, perché quanti più dati si posseggono tanto più la classifica risulta essere effettiva. Un elemento di interesse è che, dopo aver scaricato la appCheBanda, non sarà soltanto possibile fare il test di velocità, ma anche scoprire quali sono gli operatori che, in una determinata zona, offrono la migliore copertura e le migliori prestazioni.

Dopo la classifica del 5G in Italia, arriva quella dei migliori operatori telefonici 2023 secondo Altroconsumo. Diciamo subito che al primo posto non c’è alcuna sorpresa, perché ancora una volta Vodafone si conferma il migliore operatore per qualità di connessione della rete mobile. Il punteggio è notevole: 36.392 punti. La sorpresa si trova già al secondo posto, perché TIM è dal lontano 2020 che non saliva sul podio e invece in quest’ultimo anno raggiunge il secondo posto con un punteggio di 24.553. Al terzo posto, distanziato di pochissimo, si trova Iliad con 24.233 punti, e ultimo in classifica Wind-Tre con 21.835. Il confronto con i dati relativi all’anno precedente (da luglio 2021 a giugno 2022) mostra come, mentre Wind-Tre e Iliad, sono rimasti più o meno costanti, gli investimenti effettuati da TIM e Vodafone hanno dato i loro frutti, con una crescita rispettiva del 17% e del 21%.

Qualcuno potrebbe stupirsi dell’assenza di altri operatori dalla classifica di Altroconsumo. Parliamo di gestori noti come Fastweb, CoopVoce, Postemobile e altri. La ragione è estremamente semplice: il numero di test raccolti è troppo esiguo per permettere una valutazione che possa essere attendibile.

Un ulteriore elemento di interesse sta nel fatto che la appCheBanda è stata sviluppata in collaborazione con altre organizzazioni afferenti al gruppo Euroconsumers, attivo in vari paesi come Belgio, Portogallo e Spagna. In questo modo, è possibile anche valutare lo stato di salute della rete italiana in paragone con quelle europee.

In sintesi…

I risultati di Altroconsumo sono buoni anche in questo senso: la rete 4G italiana è ottima e i dati di download e upload della maggior parte delle regioni sono assolutamente positivi. Le uniche eccezioni sono Basilicata, Val d’Aosta e Molise, a causa di una generale scarsità di dati.

1. La classifica dei migliori operatori telefonici 2023 di Altroconsumo permette di tastare lo stato di salute dei singoli operatori e in generale della rete mobile 4G italiana

2. I parametri sono innumerevoli e non riguardano soltanto la velocità di upload e download, ma anche test sulla qualità di visione dei video e dello streaming. Il punteggio viene elaborato da un algoritmo che tiene conto anche della densità di popolazione e altri fattori ambientali

3. La classifica di Altroconsumo incorona ancora una volta Vodafone, con un vantaggio enorme su tutti gli altri operatori

4. La appCheBanda è sviluppata in collaborazione con altre organizzazioni che afferiscono a un gruppo europeo, in questo modo è possibile valutare lo stato della rete 4G in Italia in paragone con quello di altri paesi. Il risultato è positivo.

[email protected]