Classifica 5G in Italia: ecco i migliori operatori telefonici mobile

Arriva la classifica dei migliori operatori telefonici mobile che offrono la rete 5G.

Questo tipo di tecnologia sembrava fantascienza fino a qualche anno fa. Adesso, invece, avanza sempre di più e in molti la stanno utilizzando al posto della connessione fissa.

L’Agcom ha rivelato che a settembre 2022, ci sono stati più di 17,5 milioni di accessi e tale dato parla chiaro. Di anno in anno è sempre più utilizzata grazie alle ottime prestazioni che rende: la velocità è infatti più alta e i tempi di risposta sono più rapidi.

Grazie all’ultimo report di OpenSignal, aggiornato all’ultimo trimestre del 2022, possiamo scoprire quali sono i migliori operatori telefonici mobile 5G.

I dati di OpenSignal

Dagli ultimi dati pubblicati da OpenSignal emerge che l’Italia è uno dei paesi europei in cui la rete 5G è tra le più basse. Negli ultimi tre mesi del 2022, ad esempio, i dati sul download si sono assestati su 107,3 megabit al secondo.

La nostra connessione offre prestazioni che non sono paragonabili nemmeno alla metà di quelle della Svezia (325 Mbps) che ha la migliore rete 5G nel nostro continente. Gli altri stati sono la Norvegia con 243 Mbps e la Francia con 201 Mbps. In ogni caso la velocità media del 5G nel vecchio continente è di 173,8 Mbps ma l’Italia gode di un primato. I dati delle prestazioni della rete migliorano in modo più veloce rispetto a quelle degli altri paesi.

Ma perché si continua a parlare tanto del 5? Ebbene, perché tra i tanti obiettivi che si pone c’è quello della velocità di download fino a dieci volte rispetto al 4G. Inoltre l’altro importante obiettivo è quello di abbattere la latenza a 1 millisecondo nonché di aumentare la velocità di prestazione e i dispositivi connessi.

Guardando, invece, alle prestazioni dei singoli telefonici mobile, quali offrono il 5G migliore?

Il numero di questi ultimi, però, è in continuo aumento per cui a breve sicuramente la velocità sarà minore e si dovranno impiegare nuove tecnologie.

La classifica di OpenSignal sui migliori operatori telefonici 5G si basa su tre categorie. Esattamente la velocità media di download, quella massima e l’accessibilità a tale tecnologia (rete). Nella prima categoria, il primo va a Vodafone che arriva a 35,3 Mbps seguito da WindTre con 31,1 Mbps, Iliad con 28,2 Mbps e Tim con 26,9 Mbps.

Per quanto concerne la velocità massima di download, al primo posto c’è Tim con 284,4 Mbps seguito da Vodafone con 173,1 Mbps, Iliad con 77,4Mbps e WindTre con 76,5 Mbps. Vince invece il primato di accessibilità al 5G, l’operatore WindTre seguito da Iliad, Vodafone e Tim.

