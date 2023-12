Il 2024 non è ancora iniziato, ma già ci arriva la classifica dei migliori operatori internet mobile per il prossimo anno. Naturalmente, i dati si riferiscono ai numeri ottenuti nell’anno che sta per volgere al termine, ma i risultati saranno certamente confermati anche per i prossimi mesi. Se quindi volete scoprire qual è al momento la compagna telefonica che offre il miglior servizio di connessione web mobile, siete nel posto giusto per scoprirlo.

La classifica degli esperti

Il report ci viene offerto dagli esperti di State of Mobile Experience di Tutela, i quali hanno analizzato i dati per scoprire quali sono i migliori operatori in Italia.

Nello specifico, qual è la compagnia telefonica che la migliore copertura internet da mobile. Si tratta quindi di una ricerca che vede coinvolte Vodafone, Iliad, TIM e altre ancora. Ricordiamo inoltre che TIM ha ceduto le reti ed ora è entrata pienamente nel libero mercato, pronta a fare concorrenza al 100% alle altre aziende del settore. Lo studio si diversifica in diverse classifiche. La prima è Consistent Quality – Excellent e analizza la qualità del servizio (attraverso la percentuale di tempo offerta) durante la visione di, videochiamate di gruppo e giochi.

La seconda classifica invece è denominata Consistent Quality – Core e classifica gli operatori che offrono il miglior servizio di connessione per chiamate vocali, app base, video in definizione standard e navigazione sul web. Ci sono poi altre due classifiche analizzate e riguardano 4G/5G Coverage e Total Coverage. Vediamo quindi in ordine quali sono gli operatori che si sono posizionati meglio in queste classifiche e scopriamo quindi qual è il migliore in assoluto. Per quanto riguarda la prima lista, ossia quella per video HD, giochi e videochiamate di gruppo, al primo posto abbiamo Vodafone con il 77,2%. Segue TIM con il 74,6%, mentre Iliad completa il podio con il 73,2%. Fuori dal podio troviamo WindTre con il 73,1%.

Migliori operatori internet mobile

Passiamo subito alla seconda classifica, quella dedicata alle app di base, alla navigazione sul web e le chiamate vocali. In questo caso le posizioni subiscono un netto scossone, con Iliad a posizionarsi al primo posto forte di una percentuale che arriva all’89,5%. Vodafone si conferma di altissimo livello, e infatti si posiziona subito dopo con l’89,4%. A completare il podio abbiamo TIM con l’89,1%. Al quarto posto c’è ancora WindTre con l’86%. La terza classifica è quella che riguarda la copertura 4G/5G Coverage. Vodafone totalizza 560 punti su 1000 e si posiziona al primo posto. Al secondo c’è TIM con 554 punti. Terzo WindTre con 541, al quarto Iliad con 530. L’ultima classifica riguarda il Total Coverage, ossia la copertura complessiva delle reti offerte.

Stavolta è TIM a posizionarsi al primo posto con 587 punti su 1000 conquistati. Secondo posto parimerito per Vodafone e WindTre con 579. Subito dopo troviamo quindi Iliad con 562 punti conquistati. Facendo un resoconto complessivo di tutte le classifiche, quella che soddisfa maggiormente i parametri elencati è dunque Vodafone che si rivela quindi il miglior operatore internet mobile anche per il prossimo anno ormai in arrivo. Ciò lo conferma anche il fatto che tale operatore risulta essere il più veloce nelle principali città del nostro paese. La connessione risulta particolarmente forte nelle seguenti regioni: Campania, Lazio, Puglia e Veneto. In Lombardia invece va meglio WindTre.

I punti chiave…