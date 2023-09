La ricerca delle migliori offerte telefoniche per smartphone è all’ordine del giorno. Si cerca, infatti, di risparmiare laddove si può per liberare risorse finanziarie preziose per altre spese o risparmi.

Scegliere le promozioni top permette inoltre agli utenti di adattare i loro piani in base a esigenze specifiche. Significa che si può scegliere quindi un piano con la formula del tutto compreso ovvero con dati, messaggi e chiamate o semplicemente uno che permette soprattutto di telefonare. Per risparmiare è inoltre importante controllare i servizi proposti dalla propria offerta perché così si evita di pagare per quelli che non si utilizzano.

Quali sono allora le offerte top del mese in corso a partire da 2,99 euro?

A partire da 2,99 euro al mese

Tra le migliori offerte telefoniche per smartphone del mese in corso c’è la Step di NoiTel. Il costo è di 2,99 euro al mese a fronte dei quali si ricevono 2 Gb su rete 4G con velocità fini a 60 mbps e 2Gb disponibili in Europa.

Si ottengono inoltre 300 minuti illimitati in Italia e 10 sms. In più, tra i servizi aggiuntivi che l’operatore offre ci sono l’avviso di chiamata, il servizio “Lo sai”, la call conference e la segreteria telefonica. Per l’attivazione di questa promozione ci sarà da sostenere anche un costo di attivazione che è di 5 euro una tantum. La sim, invece, costerà 10 euro, sempre una tantum.

Segnaliamo inoltre tra le offerte anche quella di NtMobile il cui nome è Più Plus. Costa 3,49 euro al mese con addebito semestrale e si rinnova in automatico ogni sei mesi se il credito residuo è sufficiente, si pagano inoltre 9,99 euro per l’attivazione. Essa offre minuti illimitati verso tutte le numerazioni mentre gli sms verso mobili italiani costano 0,05 euro ognuno.

Migliori offerte telefoniche per smartphone a partire da 2,99 euro di fine settembre con il boom di Gb

Si hanno inoltre a disposizione 30 Gb con una velocità di download fino a 60 Mbps.

Per molti, le offerte telefoniche mobile con giga illimitati sono considerate un’alternativa alla fibra per risparmiare. In molti casi è così ma bisogna sempre controllare se nella propria zona c’è la copertura di quel determinato operatore.

Tornando alla lista delle migliori offerte telefoniche per smartphone, c’è anche quella di Daily Telecom. A differenza delle altre, però, questa promozione è biennale e costa 36 euro in tutto. In più, c’è da sostenere un costo di attivazione di 10 euro per cui il totale da pagare la prima volta è di 46 euro. Grazie a questa promozione si hanno 1 Gb di internet e 50 messaggi, è quindi l’opzione ideale per chi utilizza poco il telefono.

Si possono invece ottenere 100 Gb e minuti/messaggi illimitati con la promo “Giga 100” di Iliad il cui costo è di 7,99 euro al mese. Anche in questo caso va aggiunto il costo di attivazione che è di 9,99 euro. Oltre a sms, dati e chiamate, inclusi in questa promozione, ci sono il servizio “mi richiami”, nessuno scatto alla risposta, il piano tariffario, il controllo del credito residuo, la segreteria telefonica e la portabilità del numero.

Riassumendo…

1. Per risparmiare si cercano sempre più le migliori offerte telefoniche per smartphone

2. Tra le big c’è quella di NoiTel che costa 2,99 euro al mese e offre 30 Gb

3. La Giga 100 di Iliad costa, invece, 7,99 euro al mese ma offre 100 gigabyte di internet.

