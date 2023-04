I migliori buoni fruttiferi postali di Pasqua 2023: la top 3

Sono sempre loro i prodotti di investimento tra i più amati dai risparmiatori. Parliamo dei buoni fruttiferi postali che sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato Italiano e collocati sul mercato da Poste.

Piacciono oggi, ancora più di ieri, grazie all’aggiornamento dei rendimenti avvenuto ad ottobre. I tassi di interesse, grazie alla modifica, infatti, arrivano fino al 4,50% annuo lordo.

Ce ne sono di tanti tipi e per tutti i gusti ma i più ricercati dagli italiani sono quelli che durano di meno.

Quali sono allora i migliori 3 di Pasqua 2023?

La top 3

Tra i buoni fruttiferi postali migliori di Pasqua 2023 che hanno una scadenza breve c’è il Rinnova. Esso è dedicato a chi rimborsa uno o più titoli scaduti purché rimborsati dal 20 settembre scorso entro il periodo di collocamento di tale titolo. È l’ideale se si vuole investire il proprio denaro in un breve periodo, dura infatti solo 6 anni e offre un tasso di interesse discreto.

Dopo 3 anni esso è del 2% mentre dopo 6 anni è del 3,25%. Di questo titolo si può chiedere il rimborso quando si vuole ma gli interessi, però, maturano solo dopo il primo triennio. Prima di tale periodo si ha diritto soltanto al rimborso della cifra accantonata.

Tasso al 4,50%

I buoni fruttiferi postali che offrono il tasso più alto, che arriva fino al 4,50% annuo lordo, sono quelli dedicati ai minori. Per essi non è consentita la cointestazione ed in più non possono essere sottoscritti se i minori hanno più 16 anni e 6 mesi. Se si vuole optare per l’opzione dematerializzata, che è quella più conveniente in quanto non si rischia che il titolo cada in prescrizione, è necessario che il minore abbia un libretto di risparmio postale.

E infine

L’intestazione di quest’ultimi deve essere la medesima del buono che si sottoscrive. Per quanto riguarda il rimborso anticipato, c’è bisogno dell’autorizzazione del Giudice Tutelare.

Chiudiamo la top 3 dei migliori buoni fruttiferi postali di Pasqua 2023 con i 4×4 sottoscrivibili da tutti. Durano, però 16 anni che sono un periodo abbastanza lungo. Offrono poi i seguenti rendimenti annui lordi: 1,50% dopo 4 anni, 2% dopo 8 anni, 2,25% dopo 12 anni e 3% dopo 16 anni. Di essi si può richiedere il rimborso in ogni momento entro il termine di prescrizione ma si ha diritto alla restituzione del capitale investito solo dopo 4, 8 e 12 anni.

Ricordiamo che i bfp si possono sottoscrivere online se si è titolari di un libretto Smart o di un conto BancoPosta. Entrambi, però, devono essere abilitati agli strumenti dispositivi online. Inoltre presso gli uffici postali portando la documentazione richiesta. In merito a quest’ultima, nel caso di buoni per maggiorenni, si servirà solo il documento di identità in corso di validità e il codice fiscale. Per la sottoscrizione di quelli per minori, consultare la pagina di Poste Italiane dedicata a tale titolo.

[email protected]