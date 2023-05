Mercato libero luce e gas dal 2024: come risparmiare con offerte Placet e Gruppi d’Acquisto

Non è facile orientarsi nella selva di offerte del mercato libero di luce e gas per il 33% circa di utenti che si trovano ancora in Regime di Maggior Tutela. Dopo aver analizzato se conviene davvero tornare al tutelato per chi si trova adesso nel mercato libero, in questo articolo aiuteremo il nostro sig. Mario Rossi a identificare quali sono le possibilità per un cliente, a partire dal 2024 quando si potrà accedere soltanto al mercato libero, di trovare offerte economiche e per certi versi ancora sotto il regime di tutela. queste opportunità esistono e bisogna conoscerle. Si tratta delle cosiddette offerte Placet e dei cosiddetti Gruppi d’Acquisto.

Sono opzioni poco conosciute perché si tende a privilegiare il libero mercato nella sua forma più selvaggia, ma il sig. Mario Rossi sa informarsi a dovere e trovare le risposte ai suoi quesiti.

Le offerte Placet nel mercato libero luce e gas: come risparmiare ed essere tutelati

Il sig.

Mario Rossi ha notato, analizzando con accuratezza tutte le proposte contrattuali dei rivenditori di energia nel mercato libero luce e gas, che esistonoE si è chiesto cosa significa. Si tratta di particolari condizioni contrattuali per clienti di piccole dimensioni (dunque: utenti domestici) le cui tariffe, seppur appartenenti al mercato libero, sono di fatto equiparate a quelle del Regime di Maggior Tutela. Semplificando al massimo, le condizioni economiche sono stabilite dai rivenditori ma si basano su un’articolazione del prezzo e condizioni contrattuali stabilite dall’Arera

Ma per essere tutelati e risparmiare bisogna anche subire delle scocciature. Sì, perché il sig. Mario Rossi ha scoperto che queste offerte, pur avendo una durata di fatto indeterminata, vanno comunque rinnovate ogni 12 mesi.

La possibilità di aderire ai Gruppi d’Acquisto per risparmiare sulle bollette luce e gas

Cosa significa? Il rivenditore deve comunicare in forma scritta al cliente le condizioni contrattuali proposte per l’anno successivo con un preavviso che deve essere almeno di tre mesi. A quel punto, il sig. Mario Rossi potrà ogni anno decidere se proseguire con l’offerta Placet oppure lanciarsi nella selva del mercato libero dell’energia.

Recentemente il sig. Mario Rossi ha sentito parlare dei cosiddetti ‘Gruppi d’Acquisto’ e si è chiesto di cosa si tratta e se sia una possibilità per risparmiare pur trovandosi nel selvaggio mondo del mercato libero di luce e gas. Per ‘Gruppi d’Acquisto’ bisogna intendere dei gruppi, promossi da un soggetto organizzatore, che prendono contatti con i rivenditori di energia elettrica e gas naturale per ‘strappare’ tariffe particolarmente convenienti esclusivamente per coloro che appartengono appunto al gruppo. Una volta avvenuta la selezione, l’organizzatore propone, mediante campagne di adesione che potranno essere temporanee o permanenti, di iscriversi al gruppo e sottoscrivere il contratto di fornitura con condizioni economiche particolarmente favorevoli.

Il consiglio che diamo al sig. Mario Rossi e a tutti gli interessati è quello di iscriversi, quando sarà il momento, esclusivamente a Gruppi d’Acquisto che aderiscono al documento dell’Arera ‘Linee guida ad adesione volontaria’. I nominativi sono presenti nel sito internet dell’Autorità e devono rispettare alcuni obblighi nei confronti dell’utenza, obblighi, manco a dirlo, a cui non devono sottostare gli operatori del mercato libero dell’energia. Si tratta di una forma di tutela che ha le seguenti caratteristiche. Innanzitutto, fornire adeguate informazioni sui criteri di scelta delle offerte che vengono proposte, ma soprattutto dare assistenza sugli adempimenti da fornire per l’adesione al gruppo e la stipula di contratti con i rivenditori selezionati.

Le opportunità per continuare e a risparmiare ed essere tutelati, dunque, ci saranno anche a partire dal 2024. Il sig. Mario Rossi ha tutte le informazioni per effettuare una scelta ponderata.

E così speriamo anche i nostri lettori.

