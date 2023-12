Il mercato dell’elettricità è al centro di un significativo passo avanti nell’Unione Europea. Stati membri ed eurodeputati hanno, infatti, raggiunto un accordo ambizioso sulla sua riforma. L’obiettivo principale è quello di incoraggiare gli investimenti nelle energie senza emissioni di carbonio, inclusa l’opzione nucleare, e moderare le bollette dei consumatori. L’accordo concluso dopo una notte di negoziati ha dunque lo scopo di rendere i prezzi dell’elettricità meno dipendenti dalla volatilità di quelli dei combustibili fossili, proteggere i consumatori dalle fluttuazioni dei prezzi, accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e migliorare la protezione dei consumatori.

Il pilastro dell’infrastruttura europea

Come tutti avranno capito, il mercato dell’elettricità è un pilastro essenziale dell’infrastruttura europea. La sua dipendenza da fonti energetiche esterne, come il gas russo e i paesi arabi, ha spinto quindi l’Unione Europea a cercare un’indipendenza energetica più sostenibile. E l’accordo raggiunto di recente rappresenta un passo deciso verso questa direzione. Promuove, infatti, l’adozione di energie a basse emissioni di carbonio e riduce la volatilità dei prezzi legata ai combustibili fossili.

Esso prevede l’apertura del mercato dell’elettricità a contratti d’acquisto a lungo termine per le energie rinnovabili e a contratti per differenza come standard per l’intervento pubblico a sostegno degli investimenti in nuovi impianti eolici, solari, geotermici, idroelettrici senza bacino, e nucleari. Inoltre, gli Stati membri hanno la possibilità di utilizzare contratti di acquisto a lungo termine anche per la nuova generazione di energie rinnovabili. I contratti bidirezionali per differenza saranno basati su un prezzo di riferimento concordato tra gli Stati e i fornitori.

Incentivi per le rinnovabili e tutela dei consumatori

L’introduzione di contratti d’acquisto a lungo termine per energie rinnovabili rappresenterà un incentivo significativo. Essi offriranno, infatti, stabilità finanziaria agli investitori, favorendo la crescita di impianti eolici, solari e altre fonti rinnovabili.

I contratti per differenza forniranno incentivi pubblici attraverso un meccanismo flessibile. Se il prezzo di mercato dell’elettricità sarà inferiore al prezzo concordato, infatti, lo Stato coprirà la differenza al fornitore. Viceversa, se il prezzo di mercato è superiore, il fornitore coprirà la differenza allo Stato. I ricavi generati potranno essere redistribuiti per finanziare sconti in bolletta o investimenti per ridurre i costi dell’elettricità.

Ci saranno, dunque, vantaggi per i consumatori in quanto la riforma mira a proteggerli dalle impennate dei prezzi. La stabilità dei contratti a lungo termine, infatti, ridurrà l’impatto delle fluttuazioni di mercato sulle bollette. Inoltre, i ricavi generati dai contratti per differenza potranno essere utilizzati per offrire sconti diretti ai cittadini o per investimenti finalizzati a ridurre i costi dell’elettricità.

Intanto, a breve, ricordiamo, tutti dovranno passare al mercato libero di luce e gas: il 10 gennaio toccherà a quest’ultimo mentre ad aprile all’elettricità. In tale contesto, quindi, il suggerimento sarà quello di tenere gli occhi ben aperti. Ribadiamo, infatti, che l’attivazione del nuovo contratto sarà gratuita e che se non si passerà al mercato libero entro i tempi non succederà nulla. La fornitura non verrà bloccata in quanto si entrerà in un processo di transizione chiamato “Servizio a Tutele Graduali”.

In conclusione…

1. L’accordo Ue raggiunto rappresenta una pietra miliare nella trasformazione del mercato dell’elettricità europeo

2. Si evidenziano, infatti, i benefici dell’indipendenza energetica, la promozione di fonti rinnovabili e la protezione dei consumatori

3. La riforma non solo stabilizzerà i mercati a lungo termine ma accelererà la diffusione delle energie rinnovabili, offrendo elettricità più accessibile e migliorando la competitività industriale

4. Il mercato dell’elettricità, grazie a questo accordo, si presenterà quindi come un elemento chiave nella lotta contro il cambiamento climatico e nella costruzione di un futuro energetico sostenibile.