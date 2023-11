Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, i mercatini di Natale emergono come gioielli scintillanti, attirando visitatori da tutto il mondo. Queste affascinanti location offrono, infatti, non solo un’opportunità di immersione nelle tradizioni natalizie, ma anche l’occasione di esplorare destinazioni pittoresche. E le offerte ferroviarie, come quelle proposte da Trenitalia (2×1 si paga un biglietto ma si viaggia in due), aggiungono un tocco speciale a tali festività rendendo il viaggio un’esperienza ancora più indimenticabile, specialmente se si considera la possibilità di risparmiare una bella cifretta.

L’attrattiva delle festività natalizie

I mercatini di Natale trasformano le piazze e le vie delle città in veri e propri paesaggi natalizi. Le luci scintillanti, gli alberi addobbati e l’aroma di dolci tradizionali creano un’atmosfera magica che incanta visitatori di tutte le età. La sensazione di calore e gioia che si respira in questi luoghi è irresistibile e contribuisce a rendere tali luoghi una tappa imprescindibile per chi desidera immergersi nella magia delle festività. Se poi ci si sono offerte da cogliere al volo per visitarli risparmiando, ancora meglio.

Ma perché piacciono così tanto? Innanzitutto perché sono il luogo ideale per trovare regali unici e decorazioni natalizie artigianali. Gli espositori, infatti, offrono una vasta gamma di prodotti: dallo sfavillante artigianato locale alle prelibatezze gastronomiche tradizionali.

Ogni mercatino, poi, è intriso delle tradizioni locali e ovviamente di celebrazioni tipiche della regione. E tale elemento di autenticità contribuisce a rendere i mercatini di Natale non solo eventi commerciali ma anche celebrazioni culturali.

Mercatini di Natale 2023: al via le offerte 2×1 di Trenitalia

Per coloro che desiderano esplorare i mercatini di Natale della Svizzera (che sono tra i top in assoluto) in modo comodo ed ecologico, le offerte di Trenitalia rappresentano un’opzione allettante.

La top del momento è la promozione 2×1 che si potrà acquistare fino al 30 novembre e sarà valida per viaggi dal 20 novembre al 20 dicembre.

Essa è dedicata a tutti coloro che scelgono i treni Eurocity per raggiungere le città svizzere collegate direttamente con Milano. Parliamo di Zurigo, Berna, Basilea, Montreux, Losanna, Ginevra che, come tutti sapranno, sono le sedi dei caratteristici mercatini di Natale.

Grazie a questa promozione, quindi, si potrà acquistare un solo biglietto intero (in prima/seconda classe) da Milano e viaggiare in due per una delle località indicate. I biglietti saranno disponibili presso tutti i canali vendita di Trenitalia nonché presso le agenzie di viaggio abilitate ma l’acquisto potrà avvenire solo fino a tre giorni prima della partenza.

I ticket, poi, si legge sulla pagina ufficiale di Trenitalia non saranno modificabili e nemmeno rimborsabili.

Riassumendo…

1. C’è grande attesa per i Mercatini di Natale 2023

2. Con Trenitalia si potranno raggiungere quelli svizzeri spendendo poco

3. C’è l’offerta 2×1 per viaggiare in due con 1 solo biglietto.

[email protected]