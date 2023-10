Mercatini di Natale più gettonati del 2023 da Merano a Bolzano passando per Bressanone

C’è grande attesa per i mercatini di Natale 2023. Si tratta, infatti, di eventi molto gettonati perché capaci di creare un’atmosfera festiva unica. Le luci scintillanti, le decorazioni natalizie, la musica natalizia e l’odore di cibi tradizionali contribuiscono a creare un’esperienza immersiva nell’atmosfera natalizia. Offrono inoltre una varietà di prodotti artigianali e regali unici che spesso non si trovano altrove. La possibilità di acquistare oggetti fatti a mano o prodotti locali aggiunge quindi un tocco speciale alle festività.

In più essi sono famosi perché offrono una varietà di cibi tradizionali natalizi e bevande calde. La possibilità di assaporare prelibatezze natalizie tipiche della regione può essere, quindi, un grande richiamo.

Questi mercatini, inoltre, hanno il pregio di influenzare l’economia locale per diversi modi positivi. Diventano, infatti, spesso una destinazione turistica durante la stagione natalizia e l’arrivo di visitatori da altre città o paesi può portare ad un aumento del turismo, con un impatto positivo sulle attività commerciali locali, come alberghi, ristoranti e negozi. In più, per i commercianti locali e gli artigiani sono un modo per vendere i loro prodotti. Ciò aiuta a sostenere l’economia locale e promuovere la produzione di beni artigianali e prodotti tipici della regione. Infine l’organizzazione e l’esecuzione del mercatini di Natale richiede manodopera: dall’allestimento degli stand alla gestione delle attività di intrattenimento e questo può portare a un aumento temporaneo delle opportunità di lavoro nella zona.

Una delle tradizioni più radicate del periodo natalizio

I mercatini natalizi sono da sempre una delle principali attrazioni del periodo natalizio che dalla metà di novembre fino al giorno dell’Epifania (la maggior parte) anima molte città italiane. Quelli più gettonati si trovano nel nord dell’Italia, soprattutto nell’Alto Adige dove la particolarità è l’ambientazione tradizionale ovvero con le tipiche casette di legno.

Tra i mercatini di Natale più belli d’Italia c’è sicuramente quello di Bressanone che inizierà il 24 novembre e terminerà il 6 gennaio. Gli orari di visita saranno dal lunedì al giovedì dalle 11 alle 19 mentre dal venerdì alla domenica (compresi i giorni festivi) dalle 10 alle 16. Il 25 dicembre resterà chiuso mentre il 24 dicembre e il 31 dicembre l’orario sarà dalle 10 alle 16.

La magia del Natale si potrà gustare anche a Merano dove l’apertura del mercatino è prevista dal 24 novembre al 6 gennaio. Gli orari saranno dal lunedì al giovedì dalle 11 alle 19, il venerdì-sabato-domenica e festivi dalle 10 alle 19 mentre sarà chiuso il 25 dicembre. Il 24 e il 31 dicembre, invece, sarà aperto dalle 10 alle 15.30.

Infine anche il mercatino di Bolzano, che è tra i più famosi in Italia, sarà aperto dal 24 novembre al 6 gennaio. Dal lunedì al giovedì sarà aperto dalle 11 alle 19 mentre il venerdì-sabato-domenica e festivi dalle 10 alle 19. Il 24 dicembre, invece dalle 10 alle 14, il 31 dicembre dalle 10 alle 18 mentre il giorno di Natale sarà chiuso.

Mercatini di Natale più gettonati del 2023 da Merano a Bolzano passando per Bressanone

Come detto, tra i mercatini di Natale più gettonati ci sono quelli di Bolzano, Merano e Bressanone. Negli ultimi anni, però, si sta cercando di intercettare anche il target infantile con attrazioni come la pista di pattinaggio, le giostre o il trenino. Ci sono anche diversi villaggi di Babbo Natale che potranno far piacere a molti bambini come quello di Chianciano Terme o di Milano dentro i giardini di Indro Montanelli.

In molti mercatini, poi, fa da padrona la componente culinaria. Ad esempio, in quello di Santa Maria Maggiore a Valle Vigezzo dall’8 al 10 dicembre si potranno gustare (ad esempio) gli stinchett che sono delle sfoglie sottili a base di acqua e farina insaporite con burro d’Alpe.

Insomma i mercatini di Natale racchiudono un mix di opportunità: dagli acquisti di prodotti tipici del luogo fino alla degustazione e alle attrazioni per i più piccoli.

Riassumendo….

E il bello è che c’è l’imbarazzo della scelta.

1. C’è già grande attesa per i mercatini di Natale 2023

2. Tra i più gettonati ci sono quelli di Bolzano, Bressanone e Merano

3. L’attenzione degli ultimi anni è anche verso i più piccoli. Si cercano, infatti, sempre più modi per intercettare anche il target infantile.

[email protected]