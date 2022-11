I mercatini di Natale più belli d’Italia: dove sono e quando iniziano quest’anno

Il mese appena trascorso è stato il più caldo di sempre. Anche i primi giorni di novembre hanno visto temperature record un po’ ovunque, ma la situazione è destinata a cambiare questo fine settimana, quando una perturbazione da nord porterà un primo assaggio del vero autunno su tutte le regioni italiane. E con l’arrivo del primo freddo, ecco che c’è già chi pensa alla magia dei mercatini di Natale. Non è un mistero che in Italia la stagione dei mercatini inizi intorno all’ultima settimana di novembre, e in questi primissimi giorni dopo il Ponte di Ognissanti si registrano già prenotazioni per i tradizionali viaggi organizzati dalle agenzie italiane.

Ma quali sono i mercatini di Natale più belli d’Italia? E soprattutto, quando iniziano quest’anno?

Il mercatino di Natale di Bolzano è il più grande d’Italia. Ogni anno si celebra in piazza Walther, pan pepato, biscotti e vin brulè si mescolano agli articoli di artigianato.

Quest’anno inizieranno il 24 novembre e si concluderanno il 6 gennaio.

Restando in Alto Adige, non possiamo non menzionare i mercatini di Natale di Merano e Brunico. I primi si svolgeranno in piazza Terme, i secondi tra via Bastioni e via Centrale, dal 25 novembre al 6 gennaio.

L’altro grande appuntamento in Trentino Alto Adige è con il mercatino di Natale di Trento, tra piazza Battisti e piazza Fiera. La data di inizio di quest’anno è fissata per il 19 novembre (si andrà avanti fino al prossimo 8 gennaio).

Evento da non perdere anche ad Aosta con il tradizionale Marché Vert Noel. Il mercatino si svolgerà dal 19 novembre all’8 gennaio in tre piazze distinte del capoluogo valdostano, cioè piazza Giovanni XXIII, piazza Caveri e piazza Roncas.

Dal 12 novembre al 18 dicembre si svolgerà il mercatino di Natale di Asti, in Piemonte. Spazio ai produttori eno-gastronomici e agli artigiani, che daranno libero sfogo alla loro fantasia.

Ci spostiamo ora in Veneto, più precisamente a Verona, dove le casette di legno tipiche del mercatino natalizio si accenderanno il prossimo 18 novembre. Resteranno accese nel Cortile del Tribunale, nel Cortile Mercato Vecchio e piazza dei Signori fino al prossimo 26 dicembre.

A Milano appuntamento da non perdere con il mercatino di Natale di piazza Duomo e la Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!. Il programma di quest’anno prevede la partenza dal 1° dicembre e la conclusione il prossimo 6 gennaio.

E gli altri mercatini natalizi da vedere

A Gubbio, dal 19 novembre all’8 gennaio, dove la più grande attrazione è ChristmasLand, l’albero di Natale allestito sul Monte Igino.

E poi ancora ad Arezzo, dove si celebrerà dal 19 novembre al 26 dicembre uno dei mercati tirolesi più grandi d’Italia. Da non perdere neanche i mercatini più belli in Europa.