Maltempo oggi 17 novembre: guasti Enel, tutti i numeri da chiamare e indennità per ritardo Trenitalia

L’Italia oggi 17 novembre è flagellata dal maltempo da Nord a Sud. Ci sono nubifragi in atto e l’allerta rossa della Protezione Civile riguarda sopratutto il bacino dell’Alto Piave in Veneto, del Livenza in Friuli Venezia Giulia, la pianura emiliana orientale e la costa ferrarese in Emilia Romagna.

I numeri per segnalare guasti Enel

Detto ciò, ecco tutti i numeri pere come richiedere

Con il maltempo di oggi potrebbe capitare che vi siano dei guasti alla rete elettrica. Il numero che si dovrà chiamare per segnalare guasti con Enel Energia Mercato Libero e con Enel Servizio Elettrico sarà l’803.500. Il numero (verde e contattabile sia da fisso che da mobile) sarà attivo 24 ore 24. Prima di chiamare, però, il suggerimento è quello di tenere a portata di mano il codice Pod (che è quello alfanumerico che identifica il punto di prelievo dell’energia elettrica) che di solito si trova sulla prima pagina della bolletta. Sarà necessario comunicare soltanto la parte riguardante i numeri e non le lettere.

Quando si chiamerà l’803.500 si dovrà digitare l’opzione 1 che è quella per segnalare un guasto (precisamente la 1.3) mentre per avere informazioni su guasti già segnalati si potrà digitare l’opzione 1.1 mentre per sapere se vi sono lavori programmati la 1.2. Un altro metodo per segnalare guasti Enel (Mercato Libero) sarà quello di scaricare l’applicazione “Guasti Enel” che sarà disponibile sia per dispositivi iOS che Android. Per utilizzarla sarà necessario inserire la propria e-mail ed il proprio numero di telefono.

Indennità ritardo Trenitalia

Se i treni nazionali Trenitalia faranno un ritardo superiore ai 59 minuti verrà corrisposta un’indennità pari al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra i 60 ed i 119 minuti. Se ci sarà un ritardo di almeno 120 minuti l’indennità sarà del 50% del prezzo del biglietto. L’indennità, infine, sarà corrisposta come un bonus per acquistare entro dodici mesi un nuovo biglietto, in contanti per chi avrà acquistato il ticket di viaggio in contanti o infine mediante il riaccredito per chi avrà effettuato il pagamento del biglietto mediante carta di credito.

In caso di ritardo tra i 30 ed i 59 minuti sui treni FrecciaRossa, FrecciaArgento e FrecciaBianca, si avrà un bonus pari al 25% sul prezzo del biglietto che si potrà usare entro dodici mesi per acquistare un nuovo ticket di viaggio. Tale bonus non si potrà accumulare con l’indennità riconosciuta in caso di ritardo superiore a 60 minuti o con altri tipi di indennità.

Si ricorda infine che l’indennità potrà essere richiesta dopo 24 ore dall’effettuazione del viaggio e fino a 12 mesi successivi alla data del ritardo. Ciò mediante il web form disponibile sul sito di Trenitalia, sul sito ufficiale ma solo se i ticket saranno stati acquistati online o con la app. In questo caso si dovrà utilizzare la funzionalità “richiedi indennizzo” che comparirà dopo aver richiamato il dettaglio del viaggio o dall’area riservata. Infine si potrà richiedere all’agenzia che ha emesso il biglietto o presso qualsiasi biglietteria di stazione.

Leggete anche: Guasti Enel: il numero da chiamare, quale opzione scegliere e cos’è il codice Pod

[email protected]

Condividi su