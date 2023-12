Prosegue la grande manovra di avvicinamento che ci porterà all’estrazione finale della Lotteria Italia, stiamo parlando del gioco a premi nazionale, l’ultimo rimasto ancora in vigore nel nostro paese. Ma come fare per acquistare i biglietti e come controllare se si ha vinto? Vediamo quali sono le informazioni utili a riguardo.

Da Affari Tuoi al biglietto vincente

La storia della Lotteria Italia (che prima si chiamava Lotteria di Capodanno) è ormai di oltre mezzo secolo. La prima edizione si tenne nel lontano 1956.

Tale premio è stato abbinato a un programma televisivo della Rai e solitamente la rete nazionale di stato ha abbinato tale lotteria ai programmi più in voga in quel momento. Siamo quindi passati da La Canzone della Fortuna della prima edizione, ad Affari Tuoi di questo 2024 ormai alle porte. Alla conduzione del programma oggi c’è Amadeus, ma lo show legato alla Lotteria Italia è cosi famoso nel nostro paese che negli anni non sono mancati anche, come nel 2002, quando alla puntata del 6 gennaio di Uno di Noi era ospite Shakira.

Concluso il breve quadro storico legato alla premiazione nazionale, entriamo ora nel merito delle informazioni che più interessano i lettori e scopriamo innanzitutto come comprare i biglietti per partecipare al gioco. A partire dallo scorso 25 settembre è possibile acquistare i biglietti cartacei presso rivenditori fisici autorizzati, come tabaccherie, edicole, ricevitorie e autogrill. È inoltre possibile acquistare online tale ticket su diverse piattaforme presenti sul web. ad esempio, è possibile effettuare l’acquisto del biglietto collegandosi sul portale Sisal.it. Come detto, oltre all’estrazione del 6 gennaio che decreterà il vincitore del primo premio, ci sono anche i premi giornalieri. Si tratta di ulteriori vincite aggiunte da qualche anno sul modello del gratta e vinci. Anche in questo caso le estrazioni vengono effettuate durante la messa in onda del programma Affari Tuoi.

Lotteria Italia, come sapere se ho vinto?

Con la crisi economica che avanza e le famiglie sempre più in difficoltà economiche, si va sempre a caccia di nuove idee per risparmiare. A volte però non basta e serve il colpo di fortuna. La Lotteria Italia potrebbe essere uno di questi. Chi vede il programma di Amadeus e ha comprato il biglietto, seguirà con un certo interesse l’estrazione dei biglietti giornalieri. Ma come fare a sapere se si ha vinto se non si segue il programma? Naturalmente, esiste il sito ufficiale della Lotteria Italia, sul quale è possibile scoprire tutte le informazioni relative alle nuove vincite. Basta dunque collegarsi a tale portale per controllare se si è in possesso del ticket fortunato.

Per partecipare a queste estrazioni è necessario acquistare il biglietto entro il 18 dicembre registrandosi proprio sul sito in questione. Una volta completato l’acquisto bisogna inviare il codice a 10 cifre del biglietto tramite voce o SMS, o inserendolo nel modulo disponibile sul sito o sull’applicazione “My Lotteries”. A questo punto andiamo a vedere quali sono i vari premi disponibili categoria per categoria, ossia quello principale e gli altri previsti dal gioco:

I Categoria

Premio da 5 milioni di euro.

2 milioni di euro.

1 milione di euro.

500 mila euro.

250 mila euro.

II Categoria

20 premi da 50 mila euro.

III Categoria

100 premi da 25 mila euro.

Per verificare che il numero del ticket sia quello vincente, si può utilizzare anche lo strumento apposito presente sempre sul sito ufficiale della piattaforma. Basterà inserire il numero di serie e le altre cifre per scoprire se si ha diritto al premio. Mancano ormai meno di due settimane al grande evento. Chi sarà il fortunato che potrà gridare “ho vinto 5 milioni di euro”? Lo scopriremo soltanto il 6 gennaio dopo la diretta di Affari Tuoi condotto da Amadeus.

