Non è un buon periodo per le finanze delle famiglie italiane ed è per questo che tutti cercano più idee possibili per risparmiare soldi. Così facendo si spende meno denaro e si è soggetti a meno rinunce che in questi ultimi tempi sono all’ordine del giorno.

Non esistono regole predefinite per risparmiare soldi, ma le idee che proponiamo possono aiutarci a mettere da parte un bel gruzzolo. Alcuni suggerimenti permettono di risparmiare nell’immediato o comunque nel breve periodo.

Altri invece necessitano di un impegno più duraturo e continuativo.

Non basta soltanto un’idea, bisogna combinarne più di una.

Tentar non nuoce e i risultati, se si ha la caparbietà, non tarderanno ad arrivare.

Stabilire un budget fisso

La prima idea per risparmiare soldi – e forse quella più importante – è fissare un budget fisso oltre il quale non è consentito andare. Innanzitutto, potrebbe essere utile, per i primi mesi, suddividere tutti gli scontrini fiscali per categoria, in maniera tale da ‘scoprire’ come spendiamo i nostri soldi e dove intervenire per risparmiare.

Un’idea aggiuntiva potrebbe essere il cosiddetto ‘metodo delle buste’. In ogni busta, collegata a una specifica categoria di spesa, dovrà essere inserito il budget massimo, in maniera tale da imparare a regolarsi sul denaro che spendiamo per una determinata categoria e/o attività.

Fissare una cifra nel breve periodo – idee per risparmiare denaro

Una seconda idea per risparmiare soldi, strettamente collegata alla prima, è quella di fissare una cifra da mettere da parte e accantonarla dal proprio budget. Si può iniziare anche con una cifra molto bassa, ad esempio, 20 euro a settimana, e alla fine dell’anno ci troveremo con circa 1000 euro da poter mettere da parte o utilizzare per realizzare un piccolo desiderio.

Costituire un fondo è necessario. Un guasto dell’auto o un difetto alla caldaia possono rappresentare spese improvvise che non riusciamo a coprire con il nostro reddito mensile.

Pranzo e cena

La maggior parte di coloro che lavorano pranzano necessariamente fuori casa. Qualora non si abbiano buoni pasto o una mensa a prezzi particolarmente vantaggiosi, il costo del pranzo quotidiano può incidere parecchio sul proprio budget. Un’idea per risparmiare soldi è quella di organizzare il pranzo a casa. Si calcola che in questo modo è possibile mettere da parte circa 1-2 euro al giorno, che, se moltiplicati per un anno intero, diventano circa 500-1000 euro.

La vita sociale è importante. La cena fuori è un piccolo vizio che giustamente vogliamo concederci. Un’idea ulteriore per risparmiare è quella di fissare un numero di cene fuori mensili. Anche soltanto una cena in meno al mese permette di mettere da parte poco meno di 500 euro all’anno.

La spesa al supermercato

Un’ulteriore modo per risparmiare soldi è organizzare al meglio la spesa al supermercato. Ricordiamo che sono luoghi che, secondo precise regole di marketing, sono organizzati per far spendere più del dovuto.

Ebbene, basta decidere in anticipo cosa si vuole mangiare durante la settimana e il gioco è fatto. Si stila una lista della spesa e ci si attiene rigorosamente a quella, senza farsi attrarre da altri prodotti. In questo modo, si calcola che è possibile risparmiare alcune centinaia di euro all’anno.

Home banking

Forse non tutti sanno che è possibile risparmiare soldi decidendo di usufruire dei servizi di home banking che la maggior parte delle banche offre ai propri clienti.

Quando riceviamo per posta il nostro estratto conto, ad esempio, questo servizio ha un costo che può essere abbattuto facilmente. Se scegliamo di gestire online il nostro conto, abbiamo la possibilità di effettuare in maniera gratuita le principali operazioni, così come visionare e scaricare il proprio estratto conto.

Consumi, bollette e assicurazioni auto – idee

Alcune voci di spesa sono particolarmente pesanti.

Risparmiare soldi sulleè possibile. Innanzitutto, occorre analizzare al meglio il tipo di uso che facciamo di corrente elettrica e gas e prendere informazioni sulle differenti offerte dei differenti fornitori (un occhio al mercato tutelato occorre darlo, per alcune abitudini di vita risultano ancora le soluzioni più convenienti). Occorre, ovviamente, mettere in campo anche alcune abitudini.

Utilizzare elettrodomestici con classe energetica elevata o utilizzare lampadine a LED.

Lo stesso discorso può farsi per l’assicurazione auto. Esistono online diversi comparatori che permettono di scegliere le promozioni più convenienti per la nostra vettura. Le compagnie di assicurazione online sono decisamente più economiche rispetto a quelle ‘classiche’. Il risparmio può essere davvero notevole.

Non comprare mai a rate: è l’ultimo consiglio

Acquistare a rate è un errore che molti di noi compiono e che è meglio evitare. Il motivo è semplice. Siamo attratti, ad esempio, da un nuovo modello di televisore o di frigorifero? Piuttosto che acquistare a rate, arrivando a spendere in interessi anche il doppio del valore dell’elettrodomestico, la soluzione migliore è mettere da parte una cifra mensilmente, proprio come se si trattasse di una ‘rata’, e una volta raggiunta la cifra, acquistare direttamente.

Molti non se ne rendono conto, ma in questo modo si possono risparmiare davvero tanti soldi.

Mettere in campo, anche soltanto qualcuna, di queste idee per risparmiare soldi ci permetterà di arrivare dopo 12 mesi ad avere un bel gruzzoletto che potremo investire come più riteniamo opportuno. Provare per credere!

