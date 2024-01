Investire pochi euro per portasene a casa diverse migliaia se non addirittura milioni. La Lotteria Italia offre questo e altro, e senza dubbio anche quest’anno saranno stati tanti gli italiani a sognare di vincere un premio del genere. Ma scommettiamo che molti si saranno accontentati anche di quelli minori. Ma quali sono i biglietti vincenti? Scopriamolo insieme.

I soldi non fanno la felicità, ma aiutano molto. I vincitori della Lotteria Italia staranno facendo i salti di gioia, ma anche tutti gli altri italiani sono particolarmente curiosi di scoprire dove sono stati acquistati i biglietti vincenti.

1° Premio € 5.000.000 F 306831 Milano

2° Premio € 2.500.000 M 382938 Campagna (Salerno)

3° Premio € 2.000.000 I 191375 Albuzzano (Pavia)

4° Premio € 1.500.000 C 410438 Roncadelle (Brescia)

5° Premio € 1.000.000 N 455262 venduto a Montescudo Monte Colombo (Rimini)

Ebbene, le tre città regine quest'anno sono Roma, Milano e Napoli. Sui 210 premo totali, infatti, queste tre metropoli se ne sono accaparrati 50. In particolare, la capitale ne ha venduti 27, anche però nessuno di essi è di prima categoria. Sui 27 venduti infatti, ben 25 sono di terza categoria, mentre solo due sono di seconda categoria. Ecco l'elenco dei principali, quelli di prima categoria:

Con questo elenco abbiamo quindi anche scoperto quali sono le città che si sono aggiudicate i premi principali. La palma di numero uno però va alla città meneghina, con Milano che si porta a casa ben 5 milioni di Euro. Colpaccio non da poco anche a Campagna, in provincia di Salerno, con il secondo premio da 2 milioni e mezzo. Tornando invece al capoluogo lombardo, sono 14 i tagliandi vincenti, ma il complessivo è da capogiro. Se infatti Roma è arrivata a un totale di 700 mila euro, Milano arriva addirittura a 5.260.000 euro, forte del primo premio ottenuto. Tersa tra le città è invece Napoli, che ha venduto 9 biglietti vincenti, con un totale raggiunto di ben 340 mila euro.

Lotteria Italia, i biglietti di seconda categoria

Se il biglietto che avete acquistato non presenta una delle cifre riportate nell’elenco precedente, allora potreste essere più fortunati a dare un’occhiata al secondo elenco, quello relativo ai premi di seconda categoria. Eccolo:

P 192527 Quartu Sant’Elena CA

M 245885 Pietrasanta LU

F 131600 Polesine Zibello PR

F 214883 Trieste TS

D 393404 Caldaro sulla strada del vino BZ

I 466701 Civitella valdichiana AR

I 257605 Napoli NA

I 063968 Piacenza PC

N 200785 Eboli SA

L 207346 Ottaviano NA

C 071644 Catania CT

M 404056 Roma RM

P 244070 Figline e Incisa valdarno FI

M 462363 Roma RM

L 327933 Salaconsilina SA

I tagliandi in questione consentono di vincere ciascuno 100 mila euro, davvero niente male come premio di consolazione. Di fianco, anche provincia e città relativa al biglietto venduto. Ricordiamo infine che ci sono poi ben 190 biglietti relativi alla terza categoria. Coloro che sono in possesso di tali tagliandi possono portare a casa invece 20 mila euro. Benché si tratti di un premio decisamente minore, ammettiamo che i fortunati vincitori faranno comunque i salti di gioia. Per la consultazione completa di tutti i ticket vincenti della Lotteria Italia rimandiamo al sito ufficiale, dove sarà possibile anche prendere visione del regolamento e leggere tutte le altre estrazioni.

