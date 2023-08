Lo sapevate che sul libretto postale si possono ricevere interessi fino al 3,50%? Il regalo dell’estate di Poste Italiane

Poste Italiane ha fatto un regalo per l’estate ai suoi clienti. Il tasso di interesse sul libretto postale (Smart) in alcuni specifici casi, arriverà fino al 3,50%. Si tratta di un dato da considerare attentamente perché il rendimento base è dello 0,001%.

Il libretto è uno strumento di risparmio molto popolare tra gli italiani e i motivi principali sono tre. Il primo è la sicurezza in quanto esso è garantito dallo Stato Italiano per cui il rischio di perdere i propri risparmi è pressoché nullo. Proprio per questo, grazie anche alle diverse offerte Supersmart è diventato sempre più una scelta attraente per coloro che vogliono evitare rischi più elevati associati ad altri tipi di investimenti.

Piace poi molto perché è uno strumento flessibile: si può infatti prelevare denaro quando si vuole senza vincoli rigidi. Se si accantona però denaro nell’offerta Supersmart (per ottenere interessi più alti) bisogna attendere la fine del vincolo. Un po’ come accade con i conti deposito vincolati.

E poi il libretto di risparmio è molto amato perché da quando è stato introdotto nel nostro paese nel 1883 è diventato un prodotto finanziario familiare e affidabile per molti. Tale familiarità ha contribuito, quindi, a mantenere la sua popolarità nel corso del tempo. Ma quali sono le offerte da cogliere al volo?

L’offerta dedicata a tutti

Le offerte Supersmart possono essere attivate solo su libretto postale Smart e permettono di ricevere un tasso di interesse più alto alla scadenza sulle somme che vengono accantonate (minimo 1000 euro).

Quella attivabile da tutti è la Supersmart 360 giorni che dura tale arco temporale e offre un tasso di interesse lordo dell’1,50%. L’importo minimo per l’accantonamento è di 1000 euro incrementabile di 50 euro e multipli mentre non si può superare la cifra di 3000000 euro.

Per quanto concerne gli accantonamenti, il numero massimo su base giornaliera è di 10 per un massimo di 60 da intendersi cumulativamente per tutte le offerte Supersmart.

Qualora vi sia disattivazione anticipata delle somme accantonate, matureranno interessi al tasso base pro tempore vigente (0,001%) a partire dalla data di decorrenza e “calcolati secondo il metodo scalare e capitalizzati al 31 dicembre immediatamente successivo”.

Lo sapevate che sul libretto postale si possono ricevere interessi fino al 3,50%? Il regalo dell’estate di Poste Italiane

Tutti sul libretto Smart possono attivare l’offerta Supersmart 360 giorni che offre un tasso di interesse dell’1,50% (lordo). La super offerta lanciata da Poste Italiane qualche settimana fa è la Supersmart Premium 270 giorni che offre un tasso di interesse lordo del 3,50%. Non è attivabile da tutti, però, ma solo da chi apporta nuova liquidità.

Con tale nome si intende il denaro versato dal 14 luglio fino al 6 settembre (salvo chiusura anticipata dell’offerta disposta da Cdp) su libretto postale Smart o altri libretti postali/conto correnti postali con la stessa intestazione del libretto Smart. Il versamento dovrà però avvenire mediante l’accredito dello stipendio o della pensione, mediante assegni circolari o bancari o infine mediante bonifico bancario.

Nel caso in cui si verserà nuova liquidità su libretti diversi da quello Smart purché con la stessa intestazione di quest’ultimo, si potrà trasferire il denaro versato su libretto Smart mediante girofondo. Occhio ai prelievi che si sono effettuati o si effettueranno dal 14 luglio e fino alla data di adesione a quest’offerta sugli strumenti su indicati in quanto decurteranno la nuova liquidità.

Riassumendo…

1. Poste Italiane fa ai sui clienti un regalo per l’estate

2. C’è l’offerta Supersmart 270 giorni attivabile su libretto postale Smart che offre un tasso di interesse del 3,50% lordo ma è dedicata solo a chi apporta nuova liquidità

3. Tutti potranno invece sottoscrivere l’offerta Supersmart 360 giorni che offre un rendimento lordo dell’1,50%.

[email protected]