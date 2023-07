Tassi di interesse dal 3,50 al 9% ecco con quali offerte su libretto postale e conti deposito

I tassi di interesse di molti prodotti di risparmio/investimento sono cresciuti molto negli ultimi tempi a seguito delle decisioni della Bce. Conti deposito e offerte sul libretto postale, quindi, sono tornati a essere molto apprezzati anche perché in molti stanno cercando di seguire i suggerimenti degli esperti. Questi ultimi invitano a non lasciare i soldi parcheggiati sul conto corrente.

L’inflazione, infatti, ovvero la crescita dei prezzi dei prodotti che si consumano ogni giorno, fa abbassare il valore reale dei risparmi che si trovano sul conto. Significa che se si tiene ferma una somma di denaro nel futuro con gli stessi soldi si avranno meno prodotti e sevizi.

Quali prodotti scegliere allora?

Quali offerte cogliere al volo?

Offrono tassi di interesse fino al 3,50% le offerte Supersmart su libretto postale Smart. Al momento è possibile sottoscrivere tre promozioni diverse: per due di esse, però, si devono avere dei requisiti specifici.

Partiamo da quella che offre il rendimento più alto. Si tratta della Supersmart Premium 270 giorni che dura 270 giorni. Essa è attivabile dal sito ufficiale di Poste, dall’app BancoPosta e da un qualsiasi ufficio postale. È riservata, però, solo a chi a apporta nuova liquidità. Con quest’ultimo termine si intendono le somme versate dal 14 luglio fino al 6 settembre sul libretto Smart o su altri libretti o conti postali. Il tutto mediante bonifico bancario, assegno bancario o circolare o con accredito stipendio/pensione. Nel caso in cui si versi nuova liquidità sui prodotti su indicati, essi dovranno avere la stessa intestazione del libretto Smart in quanto poi essa si dovrà trasferire su quest’ultimo mediante giroconto. Il tasso di interesse che si percepisce è dellordo.

L’altra offerta che offre un tasso di interesse lordo al 3% è la Supersmart Rinnova 365 giorni dedicata solo a chi è titolare di un libretto Smart con 1 o più accantonamenti relativi alle offerte Premium 270 giorni e 300 giorni scaduti dal 15 giugno scorso.

Infine c’è la promo sottoscrivibile da tutti che è la Supersmart 365 giorni che offre però il tasso di interesse lordo più basso: l’1,50%.

Tassi di interesse dal 3,50 all’8% ecco con quali offerte su libretto postale e conti deposito

Se con le offerte su libretto postale, si possono ottenere tassi di interesse fino al 3,50%, con i conti deposito il rendimento può salire fino al 9%. Smart Bank ha infatti comunicato che in esclusiva si potranno scegliere due dei suoi depositi vincolati per 3 e 4 anni a tasso variabile legato all’andamento del Ftse Mib. Tali prodotti avranno un periodo di raccolta fino all’8 agosto, giorno in cui si potrà bonificare la somma da vincolare.

Per quanto concerne i tassi di interesse lordi, Smart Bank comunica che quelli comunicati sono solo illustrativi in una situazione favorevole, significa che non è detto che arriveranno al 9 o all’8%.

In ogni caso, si legge che il conto a cedola lorda a 36 mesi potrebbe offrire, nella migliore delle ipotesi, un tasso del 7% dopo 1 anno, del 7,50% dopo 2 anni e dell’8% dopo 4 anni. L’altro ovvero quello a cedola a 48 mesi potrebbe offrire un tasso del 7% dopo 1 anno, del 7,50% dopo 2 anni, dell’8,50% dopo 3 anni e del 9% dopo 4 anni.

Sempre sulla pagina ufficiale, si legge che dopo il primo anno, ogni tre mesi, la banca avrà l’opzione di ripagamento anticipato scegliendo se mantenere il prodotto o ripagare il cliente dell’interesse dell’8% a tre anni o del 9% a quattro anni più il capitale investito.

Riassumendo…

1. Potrebbe essere possibile ottenere tassi di interesse dal 3,50% al 9%

2. Occhio alle offerte sul libretto postale e ai conti deposito

3. L’offerta Supersmart Premium 270 offre un tasso di interesse lordo del 3,50%

4. Con il conto deposito Smart Bank si potrebbe arrivare anche al 9% lordo.

