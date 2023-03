Primavera ad alta velocità: tutti gli sconti per viaggiare in treno

Gli amanti dei viaggi in treno avranno quel che stavano cercando grazie a Italo e agli sconti di primavera che la compagnia di trasporti sta lanciando. La promozione è stata già avviata il 25 marzo e durerà, udite udite, fino al 10 luglio. Con questa offerta sarà possibile acquistare i biglietti con sconti che vanno dal 10 al 30%, in ambiente Smart e Prima. Ma vediamo nel dettaglio come funziona questa promo e scopriamo come prenotare i biglietti.

Italo sconti di primavera, come funziona la promo?

La promozione di Italo Treno è semplice e vantaggiosa: per aderirvi basta acquistare i biglietti entro il 31 marzo 2023. I viaggiatori che vorranno usufruire di tale scontistica potranno scegliere tra le tariffe low cost, economy e flex. Vediamo nel dettaglio che tipo di sconti propongono le tre tipologie di tariffazione:

Tariffa Low Cost: sconto del 30% sui biglietti in ambiente Smart e Prima;

Tariffa Economy: sconto del 20% sui biglietti in ambiente Smart e Prima;

Tariffa Flex: sconto del 10% sui biglietti in ambiente Smart e Prima.

La promozione è valida per tutte le destinazioni servite da Italo Treno, sia per i viaggi di andata che di ritorno. Inoltre, coloro che sono iscritti al programma fedeltà Italo Più, potranno accumulare punti con ogni acquisto. Si tratta quindi di un’occasione davvero imperdibile per coloro che hanno in programma un viaggio in Italia in questo lasso di tempo, ma come prenotare i biglietti.

Come prenotare i biglietti con la promozione?

Entriamo nel dettaglio dell’offerta scoprendo come fare per acquistare i ticket di viaggio e aderire all’iniziativa. Italo sconti di primavera è l’occasione giusta che gli amanti dei viaggi stavano aspettando. Esistono tre tipologie differenti d’acquisto per ottenere i ticket di viaggio:

Online: sul sito ufficiale di Italo Treno o sull’app Italo Go, dove è possibile anche modificare o cancellare la prenotazione;

Presso le biglietterie Italo: presenti nelle principali stazioni italiane in cui la compagnia è presente;

Presso le agenzie di viaggio convenzionate, la quali sono consultabili sul sito di Italo.

Attenzione al codice da inserire, per ottenere gli sconti primavera di Italo è infatti fondamentale inserirlo prima di finalizzare l’acquisto del biglietto. Il codice da inserire è ITALOPRIMAVERA (scritto in maiuscolo e tutto attaccato).

Insomma, se amate viaggiare e volete godervi alcune delle città più belle del nostro paese durante le belle giornate della prima vera, gli sconti di Italo sono proprio l’occasione che stavate aspettando. Ma affrettatevi, visti i pochi giorni che mancano alla chiusura dell’offerta.