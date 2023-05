Dopo le tante polemiche di questi ultimi anni alla fine è accaduto. Lufthansa ha ottenuto il 41% delle quote di Ita Airways con un investimento di 325 milioni di euro.

I passeggeri italiani, quindi, si stanno chiedendo cosa cambierà d’ora in poi, dato che la collaborazione sarà immediata.

La Fnta-Anpac Anpav Anp che rappresenta i piloti e gli assistenti di volo di Ita, intanto, ha espresso un giudizio favorevole per l’accordo.

Ha spiegato infatti che l’inserimento di Ita nel Gruppo Lufthansa costituirà “una garanzia di solidità e sviluppo per i dipendenti e per il consolidamento di Ita quale compagnia di bandiera nazionale”.

Cosa cambierà dunque per i passeggeri e quali sono le offerte del momento?

L’avvio della collaborazione

La collaborazione tra Ita Airways e Lufthansa partirà da subito per cui si spera che nel prossimo futuro ci sia una forte crescita della compagnia aerea (al momento italiana).

I passeggeri, intanto, potranno godere di prospettive diverse rispetto a poco tempo fa dato l’ampio universo marketing garantito dal vettore tedesco.

Ci saranno inoltre investimenti per il trasporto intermodale in modo da garantire degli spostamenti più comodi e rapidi. Ovviamente ci vorrà un po’ di tempo ma grazie all’accordo con le Ferrovie dello Stato, i treni diventeranno il mezzo principale per raggiungere gli scali dei diversi aeroporti italiani.

Con l’entrata di Ita in Star Alliance si moltiplicheranno le rotte e le interconnessioni, come detto, per cui si ridurranno i costi e forse anche i prezzi dei biglietti. Si sfrutteranno, infatti, le sinergie per la manutenzione, la gestione della parte commerciale e l’acquisto del carburante.

Ita Airways cosa cambia per i passeggeri dopo l’accordo con Lufthansa, le offerte del momento

Il tanto atteso matrimonio tra Ita Airways e Lufthansa c’è stato.

Il 41% della compagnia di bandiera italiana è stato ceduto ai cugini tedeschi con l’obiettivo di rilanciare la società che al massimo tra due anni dovrebbe passare sotto il controllo tedesco. La quota di capitale del vettore tedesco, infatti, dovrebbe superare il 50% per cui Ita si trasformerà in un ex compagnia di bandiera. Quello che accadrà da oggi a due anni, non si può sapere: lo si scoprirà solo vivendo.

Intanto vediamo le offerte del momento che propongono i due vettori. Partiamo da Ita Airways che propone un’ottima promozione per volare ad Atene da Roma. Il prezzo del biglietto di andata e ritorno parte da 111 euro. Il volo di andata in tariffa economy Light del 17 novembre costa 56,54 euro con partenza alle 21.50 e arrivo alle 00.45, a questo prezzo sono rimasti solo 3 posti. La Economy Light permette di portare a bordo solo 1 bagaglio a mano di 8 chili più un accessorio. Quello da stiva, invece, si paga così come il posto e il cambio di biglietto. Il ritorno migliore è quello del 5 dicembre con partenza alle 6 e arrivo alle 7.10 al prezzo di 54,69 nella medesima tariffa.

Chi viaggia spesso per lavoro o per passione può poi scegliere la Flight Pass che è un prodotto di Ita Airways grazie al quale si possono creare pacchetti di voli prepagati in modo flessibile e veloce. Essi si possono personalizzare in base alle proprie esigenze e a prezzi super convenienti. Il punto di forza è che il prezzo dei ticket di viaggio è bloccato al momento dell’acquisto del pacchetto per cui non si hanno brutte sorprese nel futuro. Le tariffe restano quindi basse in modo tale che si può risparmiare anche in alta stagione.

Tra le super offerte di Luthansa c’è il volo di andata e ritorno da Milano a Vienna che parte da 108,31 euro. L’andata il 19 settembre in tariffa Economy sarà da Malpensa alle 7.05 con arrivo alle 8.30.

Riassumendo…..

Si potrà portare a bordo 1 solo bagaglio di otto chili. Il ritorno migliore sarà quello del 3 ottobre sempre in tariffa Economy Light a partire da 57,84 euro con partenza alle 12.40 e arrivo alle 14.05. Sempre per Vienna ci sono anche altri voli in super offerta sempre da Milano. È infatti la tratta al momento più economica con la Lufthansa.

1. Dopo tante polemiche è arrivato l’accordo tra Lufthansa e Ita Airways

2. Per i passeggeri si moltiplicheranno le rotte e le interconnessioni

3. Entro due anni, Lufthansa dovrebbe prendere il pieno controllo di Ita

4. C’è un’ottima offerta del vettore italiano per Atene A/R a poco più di 111 euro

5. Lufthansa propone un’offerta per Vienna A/R a 108 euro circa

6. Ita propone anche il Flight Pass per creare pacchetti di volo.

[email protected]