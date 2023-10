Se investo 7000 euro nei buoni fruttiferi postali di medio-lungo periodo dopo aggiornamento interessi, quanto guadagno?

Investire in prodotti a medio-lungo termine, come in alcuni buoni fruttiferi postali, può rivelarsi una strategia adatta per diversi motivi.

Tale forma di accantonamento di denaro offre infatti maggiori opportunità di crescita del capitale rispetto agli investimenti a breve termine. Spesso si decide di effettuare tale investimento perché si hanno obiettivi a lungo termine e si desidera costruire un piccolo patrimonio per il futuro. Ed è il periodo più lungo dell’accantonamento che fa la differenza in quanto fa crescere il tasso di interesse che viene offerto.

Visti i rendimenti degli ultimi tempi, questo potrebbe essere il momento giusto per accumulare un portafoglio di investimenti. Quest’ultimo, infatti, nel corso degli anni potrebbe fornire una risorsa significativa per coprire le spese. Ovviamente, prima di cimentarsi in qualsiasi investimento, si dovranno valutare i pro e i contro, soprattutto per lunghe durate, e leggere con attenzione i fogli informativi.

Detto ciò, nel caso si volessero investire 7000 euro in titoli di medio-lungo periodo quanto si guadagnerebbe?

Come effettuare la simulazione?

I tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali (quasi di tutti) sono stati aggiornati per cui si otterranno rendimenti più alti alla fine del vincolo. Se si desidera investire in quelli di medio-lungo periodo si potranno effettuare delle simulazioni per capire quanto si percepirà usando il calcolatore messo a disposizione da Poste Italiane.

Esso sarà semplice da utilizzare in quanto si dovrà solo inserire la cifra che si vuole investire: in questo caso 7000 euro e la durata che è medio-lungo periodo. Cliccando sul tasto calcola, comparirà infatti una schermata con i titoli che si potranno sottoscrivere in base alla durata scelta.

Si dovrà però tenere in un conto un particolare: il valore netto comunicato nella simulazione, corrisponderà alla somma dell’importo inserito e degli interessi previsti dal netto della ritenuta fiscale.

Nel calcolo non sarà invece considerata l’imposta di bollo che si dovrà calcolare in base alla normativa vigente.

Se investo 7000 euro nei buoni fruttiferi postali di medio-lungo periodo dopo aggiornamento interessi, quanto guadagno?

Inserendo nel simulatore di Poste Italiane come importo 7000 euro e come periodo “medio-lungo”, comparirà una schermata con due buoni fruttiferi postali dei quali si potrà anche effettuare una comparazione. I titoli in questione sono gli ordinari e i 3×4.

I primi sono quelli adatti a chi vuole investire fino a venti anni senza rinunciare alla possibilità di chiedere il rimborso quando vuole, purché entro il termine di prescrizione. Ricordiamo sempre che quest’ultima avviene dieci anni dopo la scadenza del titolo e in questo caso dopo 30 anni. Se essa si compie (nel caso però solo dei titoli cartacei) non si ha più diritto a chiedere la restituzione del capitale investito e nemmeno degli interessi maturati. Ma torniamo ai titoli ordinari, con essi si può contare su rendimenti crescenti che arrivano fino al 3,50% contro il 3% di qualche giorno fa. Il rimborso è sempre possibile ma gli interessi vengono riconosciuti solo dopo 1 anno dalla sottoscrizione e poi ogni bimestre e corrisposti al rimborso del buono. Investendo 7000 euro in questo titolo, il guadagno netto è di 13.058,25 euro.

I 3×4, invece, sono buoni dedicati a chi vuole investire denaro fino a dodici anni contando su rendimenti fissi che crescono nel tempo e arrivano fino al 3,25% contro il 3% di qualche giorno fa. Anche con questi titoli si può chiedere il rimborso quando si vuole ma si ha diritto agli interessi solo dopo 3, 6 e 9 anni. per quanto concerne il guadagno netto, esso è di 9.865,56 euro.

Riassumendo…

1. I tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono stati quasi tutti aggiornati al rialzo

2. Chi vuole investire in quelli a medio-lungo periodo dovrà optare per gli ordinari e per i 3×4

3. Con i primi investendo 7000 euro si guadagneranno 13.058,25 euro mentre con i secondi 9.865,56 euro.

